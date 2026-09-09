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Волейболистите дадоха мечтания старт за България на Евро 2026

Световните вицешампиони сгазиха Северна Македония пред 12 500 зрители в "Арена 8888"

09 Септ. 2026Обновена
Волейболните национали слушат химна на България преди началото на мача срещу Северна Македония.
CEV
Волейболните национали слушат химна на България преди началото на мача срещу Северна Македония.

Българският национален отбор откри с летящ старт европейското първенство по волейбол за мъже, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Финландия и Румъния. Пред пълната с 12 500 ентусиазирани зрители зала "Арена 8888" в София селекцията на Джанлоренцо Бленджини не даде никакъв шанс на тима на Сверена Македония, надигравайки го с 3:0 (17, 19, 18) гейма.

Да гледат срещата на живо бяха дошли президентът Илияна Йотова, министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и председателят на БОК Весела Лечева. Присъстваха още десетки ВИП гости, бивши и настоящи спортисти, включително волейболният ветеран Теодор Салпаров, който преди броени дни направи своя бенефис в същата зала.

Най-полезен за "лъвовете" тази вечер стана вездесъщият Александър Николов, забил 19 т. (2 аса, 1 блок) в противниковото поле. Денислав Бърдаров допринесе с още 15 т. (1 ас, 2 блока) за разгромната победа. За западните ни съседи най-резултатен стана Никола Гьоргиев със скромните 8 т.

"Важно беше да победим, и то чисто. Стана бързо, чака ни много дълъг турнир - коментира разпределителят Симеон Николов, който реализира впечатляващите 7 аса. - Радвам се за феновете, които дойдоха. Винаги се надяваш на такъв старт. Дано взема този начален удар и в следващите ни мачове. Дано покажем по-добра игра и в следващия мач. По-тежките двубои по статистика са в края. Дано вземем повече точки срещу Израел и Португалия. Очаквахме да бъде шумно. Седалките са пълни. Радостен съм да видя феновете, надявам се да ги видя пак."

Това беше първият мач от предварителна група В, в която са още съставите на Португалия, Украйна, Израел и Полша. Следващият двубой на световните вицешампиони е срещу португалците - в петък (11 септември).

"Никой мач не е лесен. Този мач беше един от трудните заради всички очаквания и емоцията на хората в залата - сподели пък селекционерът Бленджини. - В такъв мач никога не е лесно да останем концентрирани. Също така, на това ниво няма слаб съперник и трябва да имаш търпение, да изчакаш момента си и да се възползваш от възможностите, за да спечелиш мача. Имахме няколко ключови изяви на сервис от Алекс Николов, от Симеон Николов. Но има поуки, които можем да си изведем за следващите мачове."

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Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026, Джанлоренцо Бленджини

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