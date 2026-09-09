Волейболистите дадоха мечтания старт за България на Евро 2026

Българският национален отбор откри с летящ старт европейското първенство по волейбол за мъже, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Финландия и Румъния. Пред пълната с 12 500 ентусиазирани зрители зала "Арена 8888" в София селекцията на Джанлоренцо Бленджини не даде никакъв шанс на тима на Сверена Македония, надигравайки го с 3:0 (17, 19, 18) гейма.

Да гледат срещата на живо бяха дошли президентът Илияна Йотова, министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов и председателят на БОК Весела Лечева. Присъстваха още десетки ВИП гости, бивши и настоящи спортисти, включително волейболният ветеран Теодор Салпаров, който преди броени дни направи своя бенефис в същата зала.

Най-полезен за "лъвовете" тази вечер стана вездесъщият Александър Николов, забил 19 т. (2 аса, 1 блок) в противниковото поле. Денислав Бърдаров допринесе с още 15 т. (1 ас, 2 блока) за разгромната победа. За западните ни съседи най-резултатен стана Никола Гьоргиев със скромните 8 т.

"Важно беше да победим, и то чисто. Стана бързо, чака ни много дълъг турнир - коментира разпределителят Симеон Николов, който реализира впечатляващите 7 аса. - Радвам се за феновете, които дойдоха. Винаги се надяваш на такъв старт. Дано взема този начален удар и в следващите ни мачове. Дано покажем по-добра игра и в следващия мач. По-тежките двубои по статистика са в края. Дано вземем повече точки срещу Израел и Португалия. Очаквахме да бъде шумно. Седалките са пълни. Радостен съм да видя феновете, надявам се да ги видя пак."

Това беше първият мач от предварителна група В, в която са още съставите на Португалия, Украйна, Израел и Полша. Следващият двубой на световните вицешампиони е срещу португалците - в петък (11 септември).

"Никой мач не е лесен. Този мач беше един от трудните заради всички очаквания и емоцията на хората в залата - сподели пък селекционерът Бленджини. - В такъв мач никога не е лесно да останем концентрирани. Също така, на това ниво няма слаб съперник и трябва да имаш търпение, да изчакаш момента си и да се възползваш от възможностите, за да спечелиш мача. Имахме няколко ключови изяви на сервис от Алекс Николов, от Симеон Николов. Но има поуки, които можем да си изведем за следващите мачове."