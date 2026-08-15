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Селекционерът на България ще води женски отбор в Италия

Джанлоренцо Бленджини беше представен като новия треньор на "Нумия Веро Волей" (Милано)

Днес, 08:16
Джанлоренцо Бленджини ще води едновременно мъжкия национален отбор на България и женския тим на "Нумия Веро Волей" (Милано).
SPORTAL.BG
Джанлоренцо Бленджини ще води едновременно мъжкия национален отбор на България и женския тим на "Нумия Веро Волей" (Милано).

Три дни след като беше съобщено, че от следващия сезон селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини ще води и клубен тим в родината си Италия, стана ясно и името на новия му работодател. Голямата изненада е, че 54-годишният специалист за първи път в кариерата си ще застане начело на женски състав.

Късно в четвъртък Бленджини беше представен официално като новия старши треньор на "Нумия Веро Волей" (Милано). Той наследява на поста Стефано Лаварини, който по-рано вчера напусна отбора.

"Много съм щастлив да обявя, че съм новият треньор на "Милано". Преди всичко искам да благодаря на собствениците за тази страхотна възможност и за доверието им към мен. Ще бъде дълъг сезон, пълен с нова мотивация и големи предизвикателства, но съм сигурен, че нашите момичета ще се представят на върха. Изпращам ви най-топлите си поздрави, фенове, и очаквам с нетърпение да ви видя всички в залата", обърна се италианецът със специално видео послание към привържениците на тима, който понастоящем е вицешампион в дамската Серия А1 на Италия.

Президентът на клуба Алесандра Марцари и спортният директор Клаудио Бонати приветстваха Джанлоренцо Бленджини. Той ще започне официално новата си работа след края на Евроволей 2026 за мъже, като в щаба му ще влязат още Масимо Капонери и Никола Далдело като помощници и Паоло Пероне като скаут.

Досега на клубно ниво Бленджини беше водил елитните мъжки "Тоно Калипо" (Вибо Валенция) (2011-2014) и "Кучине Лубе" (Чивитанова) (2015-2017, 2021-2024), а за кратко съчетаваше ангажиментите си в Суперлигата и като селекционер на мъжкия представителен тим на Италия (2015-2021).

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Джанлоренцо Бленджини

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