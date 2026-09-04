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София очаква 120 000 фенове за Евроволей 2026

Дано зарадваме народа отново, но не обичам да давам обещания, сподели капитанът на "лъвовете"

Днес, 14:30
Президентът на БФВ Любомир Ганев и столичният кмет Васил Терзиев повдигат завесата на специалния часовник, инсталиран на пл. "Света Неделя", за да отмерва оставащото време до началото на Евроволей 2026 в София.
БГНЕС
Президентът на БФВ Любомир Ганев и столичният кмет Васил Терзиев повдигат завесата на специалния часовник, инсталиран на пл. "Света Неделя", за да отмерва оставащото време до началото на Евроволей 2026 в София.

Общо над 120 000 фенове се очаква да посетят мачовете от европейското първенство по волейбол за мъже в София този месец. Това обяви президентът на българската федерация (БФВ) Любомир Ганев на церемония по откриване на специален часовник, отброяващ оставащото време до откриването на шампионата в зала "Арена 8888" (9-22 септември).

"Това ще бъде най-голямото събитие в България. Вече имаме база за сравнение, но колоездачната Обиколка на Италия беше само три дни у нас, докато европейското в София е две седмици - посочи Ганев. - България ще бъде волейбол, София ще бъде волейбол. Дано успеем да зарадваме с добра игра хилядите фенове в залата, пред телевизионните екрани и тези, които ще ни следват чрез медиите. Дано момчетата си оставят сърцето и душата на игрището и да са здрави. Залата ще бъде пълна във всички мачове на България, а дано двубоите ни са седем."

Евроволей 2026 ще се проведе в четири държави: Италия, България, Румъния и Финландия. В София ще се изиграят общо 21 мача от турнира - всички 15 срещи от група В (с участието на България, Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша), четири 1/8-финала и два 1/4-финала. Финалната четворка ще бъде в Милано (25-26 септември).

Откриващият мач на "лъвовете" е срещу Северна Македония идната сряда (9 септември) от 19:00 ч. Обратното броене беше стартирано при оставащи 5 дни, 8 часа и 8 минути до началния съдийски сигнал, като на събитието днес предиобед присъстваха кметът на София Васил Терзиев, селекционерът на националния ни отбор Джанлоренцо Бленджини, помощникът му Андрей Жеков и капитанът на тима Алекс Грозданов.

"Готвим се усилено, но остава и малко повече време за почивка, за да бъдем свежи за мачовете - коментира 28-годишният централен блокировач. - Надявам се залата да бъде пълна и да има страхотно настроение, дано да зарадваме хората. Миналата година отидохме със същото настроение на световното първенство. Сега повторихме като ритуал всичко в подготовката, което направихме и миналата година. Дано зарадваме народа отново, но не обичам да давам обещания. Ще покажем всичко на игрището."

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Ключови думи:

волейбол, Евроволей 2026

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