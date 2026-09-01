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"Левски" сключи "най-голямата сделка в историята на българския спорт"

Новият генерален спонсор на футболния клуб отново ще е букмейкърска компания

Днес, 11:27
Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров (вдясно) и изпълнителният директор на 8888 Димитър Ганев обявяват дългосрочното сътрудничество на букмейкърската компания като генерален спонсор на футболния клуб.
БГНЕС
Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров (вдясно) и изпълнителният директор на 8888 Димитър Ганев обявяват дългосрочното сътрудничество на букмейкърската компания като генерален спонсор на футболния клуб.

"Левски" отново ще има букмейкър за генерален спонсор. Днес бетинг компанията 8888 беше представена като основен рекламодател на специална пресконференция на стадион "Георги Аспарухов". Това стана четири дни след приключването на договора с предишния спонсор - "Палмс бет".

Финансовите параметри на сделката не бяха обявени, но изпълнителният директор на новия рекламодател Димитър Ганев заяви гръмко: "Искам да ви кажа, че тази сделка я готвим отдавна. "Левски" заслужава да има такъв договор. "Левски" има история и верни традиции. Клубът е шампион и най-добре представя отбора в Европа. За това подписваме най-голямата сделка в историята на българския спорт. Планираме дългогодишно партньорство, а и сделката е сред най-значимите на Балканите."

Изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров също бе доволен: "Днес е важен ден за "Левски". Стартираме дългосрочно партньорство. Договорът, стартиращ от днес, ще има за цел да надгради постигнатото. Благодарим на новия спонсор за доверието и желанието да бъдат част от най-големия клуб. Убедени сме, че ще продължим да развиваме "Левски" в желаната посока."

Логото на новия генерален спонсор ще бъде на фланелките на първия тим на "Левски" още в утрешния мач срещу "Славия". То вече присъства на фасадата на стадион "Георги Аспарухов" от няколко дни насам.

Димитър Ганев разкри също, че е говорил с бъдещия собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев за това новият стадион да носи името на букмейкърската компания. "Говорих с господин Бостанджиев. Той е изключително амбициран върху това да се направи нов стадион. Надявам се съвсем скоро да водим преговори върху името на новия стадион."

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Ключови думи:

Левски, Даниел Боримиров

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