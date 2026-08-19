Букмейкър отпадна като генерален спонсор на "Левски"

"Левски" ще има нов генерален спонсор от септември. Това стана ясно от изявление на Мило Борисов, собственик на "Телематик Интерактив България" ЕАД - оператор на букмейкъра "Палмс Бет". Той обяви, че партньорството с футболния клуб приключва на 28 август. Именно бетинг компанията бе основният рекламодател на "Левски" от август 2021 г. насам.

"През август 2021 - една от най-трудните години за Левски, съдбата ни събра, за да може сега, пет години по-късно, заедно с всички вас да празнуваме победоносното завръщане на Левски като шампион на България и участник в плейофите на Шампионска лига. През 2021 година това бе само една смела мечта, но аз и моят екип повярвахме в нея. Пет години по-късно клубът се изправи на крака и отново е начело на професионалния футбол в България. Това е резултат от неуморната работа на ръководството на клуба, част от което имах честта да бъда и аз", заяви в обръщение Борисов, който е и член на Надзорния съвет на клуба.

В изявлението той благодари и за подкрепата на феновете, както и за конструктивната им критика. Впрочем, голяма част от привържениците на "Левски" имаха големи резерви към консултанския договор, който "Палмс Бет" беше сключил с "Левски" и бе в сила от август 2021 до май 2024 г. В споразумението се посочваше, че букмейкърската компания ще участва във вземането на решения в клуба във финансово, структурно и организационно отношение. През април 2023 г. тогавашният изпълнителен директор на "Левски" Ивайло Ивков, както и икономистът Петър Ганев, по това време член на Надзорния съвет, оповестиха, че този договор съдържа и клауза, според която 10% от всички приходи в "Левски" да отиват в полза на "Палмс бет". От букмейкърската компания се защитиха, че договорът е само консултантски, не за управление, но това не намали недоверието сред феновете. Покрай този скандал Ивков и Ганев бяха освободени от постовете си от президента на "Левски" Наско Сираков.

Интересното е, че през юни т.г. от "Палмс Бет" предложиха оферта за удължаване на спонсорския договор с "Левски" за още една година, т.е. до август 2027 г. Това предложение обаче явно е било отхвърлено от бъдещия собственик на футболния клуб Атанас Бостанджиев, който очевидно има свои възгледи за управлението, спонсорството и развитието на "Левски".

Очаква се официалното влизане на Бостанджиев в клуба да се осъществи по време на предстоящото общо събрание на 14 септември. На него Мило Борисов би трябвало да бъде освободен от позицията си в управата на "Левски". Всъщност тогава ще се гласува преминаване от двустепенна система на управление (Надзорен и Управителен съвет) към едностепенна система (Съвет на директорите). Новата управа обаче ще запази като лице на клуба Наско Сираков, който все още е собственик на "Левски". Очаква се той да остане на президентския пост.