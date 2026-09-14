Бивш директор в "Арсенал" влезе в управата на "Левски"

Бившият технически и спортен директор на лондонския "Арсенал" Еду Гаспар влезе официално в управата на "Левски". Това стана ясно след проведеното днес общо събрание на акционерите на софийския клуб. За поканата на бъдещия краен собственик на "Левски" Атанас Бостанджиев към 48-годишния бивш бразилски национал се знаеше от известно време неофициално, но сега назначението вече е факт.

Еду, както е по-популярен южноамериканецът в света на футбола, е привлечен, след като преди дни освободи позицията си на глобален директор по футболните въпроси на "Нотингам Форест". Сега той влиза в новия Съвет на директорите на "Левски". Новият орган замени досегашния двустепенен модел от Надзорен и Управителен съвет, като ще отговаря за управлението и стратегическото развитие на клуба.

"Като член на Съвета на "Левски" Еду ще допринесе с познания на световно ниво, международен поглед върху играта и широка мрежа от контакти в глобалния футбол. Опитът му в спортната стратегия, селекцията, развитието на таланти и организационното изграждане ще бъде важен актив за клуба по пътя към устойчива и конкурентоспособна футболна структура", обясниха от клуба.

Всъщност Еду Гаспар от няколко месеца вече неофициално работи за "Левски". Това разкри спортният директор на клуба Георги Костадинов: "Вече работя с него от няколко месеца. В ежедневен контакт съм с него. За мен като спортен директор е изключително добре, че мога да имам контакт с него и съветите, които получавам от него, могат само да ми помагат и да допринасят за развитието на "Левски" като клуб."

Самият Еду се появи на официалната пресконференция и сподели първите си впечатления: "Чест и удоволствие за мен. Ще направя най-доброто, което мога. Прекарах дълго време тук - да опозная клуба, града, пресата.. След това ме поканиха. Когато видях разговорите за бъдещето, вълнението и амбицията, казах си "Защо не?!" Аз силно вярвам, че мога да допринеса. Нова държава и ново преживяване за мен е. Аз съм тук, развълнуван съм. Ние не започваме от нулата. Не идваме да променим живота, а да допринесем с нашия опит. Шампиони сме, в Лига Европа сме, правим правилното нещо. Едно от първите неща, които казах, е, че има много, много добър треньор (б.ред. - Хулио Веласкес). Аз наистина вярвам, че е много добър треньор. Имах възможност да разговарям с него - обсъдихме идеите му, как оперира. Трябва да го подкрепяме. Опитваме да довеждаме играчи за неговата система. Ние ще се борим за титли, за Лига Европа, имаме правилния човек. Аз ще подкрепям хората по звена с моя опит, моите контакти и познания, с процесите как се привличат играчи, как се изгражда скаутско звено. Целта е да растем всяка година, в това съм сигурен. Всяка година по-добри трансфери, повече точки. Оттам, надявам се скоро, ще постигнем най-високото ниво - един ден да бъдем в Шампионската лига. Културата трябва да е как да прогресираме".

НОВОТО РЪКОВОДСТВО

В Съвета на директорите влизат почти изцяло приближени на Бостанджиев - съоснователят на Gemcorp Фелипе Берлинер, както и финансистите Клаудио Праковник (който е бил и в ръководството на бразилския "Фламенго") и Матю Чери. Последните двама също са от корпорацията на Атанас Бостанджиев. Съвсем скоро те ще изберат свой председател и нов изпълнителен директор.

От досегашното ръководство в Съвета е включен само изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров. Прави впечатление отсъствието на Наско Сираков на каквато и да е оперативна длъжност. В Търговския регистър той все още фигурира като собственик на клуба, но скоро прехвърлянето на акциите към контролирана от Бостанджиев компания ще бъде вписана официално. След това Сираков ще заеме длъжността почетен президент в "Левски", като ще има право на съвещателен глас по всички въпроси около развитието на клуба.

"Обявените днес промени са важна стъпка в развитието на "Левски" (...) Целта ни е да надградим постигнатото, да укрепим основите на клуба и да изградим организация, способна да се конкурира на най-високо ниво в българския и европейския футбол. Убедени сме, че новата структура дава на "Левски" кадрите, познанията и основите, необходими за разгръщането на пълния му потенциал", обявиха от клуба.

МНЕНИЕТО НА НОВИЯ СОБСТВЕНИК

Пресконференцията след акционерното събрание се забави, тъй като се очакваше чартърът с Атанас Бостанджиев да пристигне в София. Той веднага се отправи към стадион "Георги Аспарухов", а там каза: "Целта е една - да направим клубът "Левски" да е на едно много високо европейско ниво, да побеждаваме и да бъдем шампиони в България всяка година и да се борим много достойно за победи в Лига Европа. Това е реалистична, амбициозна цел, но съм напълно убеден, че имаме всичко, което ни трябва като екип, експертиза, фенска база - тази цел да стане реалност. Няма да е момент, който ще трае ден, месец, седмица... Клубът ще се гради и подобрява. Това е моето предизвикателство. Да направим уникална структура, да защитим уникалната история, която този отбор има. Да го изкараме на световно и европейско ниво. Става с много работа, правилните експерти, способност да устояваме на трудните моменти, със сигурност такива ще има. Благодарен съм, призовавам цялата фенска база да имаме търпение и подкрепа. Аз гарантирам от себе си, че ще направим всичко възможно тази цел да стане реалност."

ПЛАНОВЕТЕ ЗА СТАДИОНА

Атанас Бостанджиев говори и за модернизацията на "Георги Аспарухов". "Аз съм лично много развълнуван за това, че най-накрая "Левски" ще има стадион и база, може би най-модерният стадион на Балканите, ще вдигне нивото на спорта и ентъртеймънта на високо ниво, каквото заслужаваме. Проектът ще е готов до 2-3 месеца най-късно. Имаме пълната готовност да подкрепим пълния бюджет", каза той. Целта е строителството да започне през юни 2027 г., а капацитетът на съоръжението да бъде около 28 000 места. Архитект Цветан Петров заяви, че при концерти съоръжението ще побира 38 700 души.

"Първият значим документ е факт - виза за проектиране от Столична община. Поканихме като партньор - SBB, немска компания. Те са участвали в проектите на "Олимпиащадион" в Мюнхен, стадиона на "Тотнъм", на "Сантиаго Бернабеу". Най-важното - правим най-модерния стадион в Югоизточна Европа. Предвиждаме дейности за семейства, разчитаме феновете да водят семействата си, ще могат да водят семействата си уикенда - феншопове, ресторанти, не само в дните на мачове", каза още архитект Петров.