"Левски" остави Сангаре и наш национал извън Лига Европа

Малийският нападател Мустафа Сангаре, българският национал Радослав Кирилов и камерунският краен защитник Оливер Камдем останаха извън състава на "Левски" за турнира Лига Европа. Тримата лекуват дългосрочни контузии и още не са готови за игра. Това е и причината те да не бъдат картотекирани пред УЕФА. Все пак е възможно някой от тях да бъде добавен допълнително в списъка, ако някой от останалите заявени отпадне заради контузия. Травма от няколко седмици лекува и Акрам Бурас, но той е сред картотекираните, което означава, че е близо до завръщане в игра. Първият мач на "Левски" в турнира е на 17 септември - домакинство срещу "Ред Бул Залцбург".

"Има регламент за регистриране на играчи за Европа, който трябва да изпълним. Решенията трябва да са с някакъв смисъл. Има различни списъци, където могат да влязат определени футболисти. Трябва да се вземе едно решение на 1 септември преди полунощ и трябва да се вкарат футболисти, които са на 100% здрави. Ако ти имаш един краен срок, в който трябва да направиш списъка, ситуацията е изключително проста и трябва да се вземе решение за играчите, които са здрави и са в най-добра форма. В крайна сметка на някои позиции, където има много играчи, а има и контузени, вкарваш тези, които са здрави. Всички мачове са важни във всички турнири. Ще управляваме минутите на всеки, така че да има най-добро влияние за отбора", коментира треньорът на "Левски" Хулио Веласкес относно липсата на Сангаре, Кирилов и Камдем сред картотекираните.

Освен тях, както и Бурас, важното домакинство срещу вицешампиона "ЦСКА 1948" от VIII кръг на Първа лига ще пропуснат още защитникът Никола Серафимов и халфът Мехди Мубарик, които получиха контузии при трудната победа с 2:1 над "Славия" в сряда.

"През миналия сезон "ЦСКА 1948" направиха много добър шампионат и този сезон също започнаха добре. С оглед на българското първенство имат един отбор с наистина добри футболисти. Без абсолютно никакво съмнение имат отбор за влизане в Топ 4. Ще трябва да направим добър мач и да дадем най-доброто от себе си. Ние сме в един цикъл с изключително много мачове. Вече започва септември и имаме изиграни 15 официални мача. Много от тях бяха с голямо чисто физическо изискване от играчите. Разбира се, това изискване води до умора в краката и главата на футболистите", каза Веласкес относно предстоящия мач.

Двубоят между "Левски" и "ЦСКА 1948" е в събота от 21:15 ч. на ст. "Георги Аспарухов" и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Мариян Гребенчарски.