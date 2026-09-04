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"Левски" остави Сангаре и наш национал извън Лига Европа

Треньорът Хулио Веласкес заговори за умора в отбора

Днес, 15:28
Треньорът на "Левски" гледа към чакащите го журналисти при пристигането си за днешната пресконференция преди утрешния мач срещу "ЦСКА 1948".
БГНЕС
Треньорът на "Левски" гледа към чакащите го журналисти при пристигането си за днешната пресконференция преди утрешния мач срещу "ЦСКА 1948".

Малийският нападател Мустафа Сангаре, българският национал Радослав Кирилов и камерунският краен защитник Оливер Камдем останаха извън състава на "Левски" за турнира Лига Европа. Тримата лекуват дългосрочни контузии и още не са готови за игра. Това е и причината те да не бъдат картотекирани пред УЕФА. Все пак е възможно някой от тях да бъде добавен допълнително в списъка, ако някой от останалите заявени отпадне заради контузия. Травма от няколко седмици лекува и Акрам Бурас, но той е сред картотекираните, което означава, че е близо до завръщане в игра. Първият мач на "Левски" в турнира е на 17 септември - домакинство срещу "Ред Бул Залцбург".

"Има регламент за регистриране на играчи за Европа, който трябва да изпълним. Решенията трябва да са с някакъв смисъл. Има различни списъци, където могат да влязат определени футболисти. Трябва да се вземе едно решение на 1 септември преди полунощ и трябва да се вкарат футболисти, които са на 100% здрави. Ако ти имаш един краен срок, в който трябва да направиш списъка, ситуацията е изключително проста и трябва да се вземе решение за играчите, които са здрави и са в най-добра форма. В крайна сметка на някои позиции, където има много играчи, а има и контузени, вкарваш тези, които са здрави. Всички мачове са важни във всички турнири. Ще управляваме минутите на всеки, така че да има най-добро влияние за отбора", коментира треньорът на "Левски" Хулио Веласкес относно липсата на Сангаре, Кирилов и Камдем сред картотекираните.

Освен тях, както и Бурас, важното домакинство срещу вицешампиона "ЦСКА 1948" от VIII кръг на Първа лига ще пропуснат още защитникът Никола Серафимов и халфът Мехди Мубарик, които получиха контузии при трудната победа с 2:1 над "Славия" в сряда.

"През миналия сезон "ЦСКА 1948" направиха много добър шампионат и този сезон също започнаха добре. С оглед на българското първенство имат един отбор с наистина добри футболисти. Без абсолютно никакво съмнение имат отбор за влизане в Топ 4. Ще трябва да направим добър мач и да дадем най-доброто от себе си. Ние сме в един цикъл с изключително много мачове. Вече започва септември и имаме изиграни 15 официални мача. Много от тях бяха с голямо чисто физическо изискване от играчите. Разбира се, това изискване води до умора в краката и главата на футболистите", каза Веласкес относно предстоящия мач.

Двубоят между "Левски" и "ЦСКА 1948" е в събота от 21:15 ч. на ст. "Георги Аспарухов" и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Мариян Гребенчарски.

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Ключови думи:

Левски, Хулио Веласкес

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