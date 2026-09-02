Обрат за 5 минути остави "Левски" безпогрешен

"Левски" остава единственият отбор, който до момента не е загубил точки в първенството, след като спечели и седмия си мач в Първа лига. Шампионите победиха с 2:1 при гостуването си срещу "Славия" в отложен двубой от V кръг. Така след седмата си победа "сините" водят в класирането с пълен актив от 21 точки, на 4 точки пред следващия - "Лудогорец".

Тимът на "Левски" и феновете му обаче изстрадаха този успех на стадион "Александър Шаламанов", където по традиция срещат много трудности. Домакините поведоха в резултата в 57-ата минута с гол на Емил Стоев. Тимът на Хулио Веласкес обаче показа, че е по-класният и направи пълен обрат, при това само за 5 минути. В 70-ата влезлият като резерва Армстронг Око-Флекс изравни, след като финтира няколко съперници. В 75-ата колумбиецът Хуан Переа отбеляза победното попадение след центриране на Сержиньо.

Победата обаче имаше висока цена. Преди почивката двама играчи на "Левски" - Мехди Мубарик и Никола Серафимов, бяха сменени принудително. Особено тревожно бе състоянието на северномакедонския защитник. При него има съмнение за счупване на дясната ръка, като той беше откаран с линейка за преглед във ВМА.

След втората си загуба за сезона "Славия" е на осмо място със 7 точки.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес заяви: "Важна победа, важни три точки. Много съм доволен. На този стадион не е лесно да спечелиш. През първото полувреме стартирахме много силно. Владеехме топката, може би не успявахме да бъдем достатъчно агресивни в последната четвъртина на терена. След това проблемите с принудителните смени нарушиха динамиката, промениха ритъма на двубоя. На почивката говорихме, че трябва да повторим първите 20 минути. Да си подаваме по-добре и да се предпазим от грешки и контраатаки. Играчите разбраха всичко и го показаха по най-добрия начин. Една единствена грешка означаваше гол за съперника, но футболистите отново отговориха по най-добрия начин. Показаха характер и класа. Феновете бяха невероятни, дадоха енергия на играчите и те я поеха. Много съм щастлив. При Мехди Мубарик се надявам, че не е нещо много сериозно. При Никола Серафимов ситуацията е по-сложна, той вече е в болница. Ще видим колко време ще отсъстват, надявам се да е по-кратко."

Колегата му от "Славия" Ратко Достанич коментира: "Поздравявам футболистите за това, че дадоха всичко от себе си. "Левски" е шампион, силен отбор със силни футболисти, но дълго време ние ги неутрализирахме. Допуснахме много лесен първи гол. При втория гол направихме същата глупост. Знаехме как играе "Левски", имаме уважение към този съперник, но нашите футболисти показаха, че могат да са равностойни. Трябва да се учим от тези мачове, не трябва да повтаряме тези грешки. Мисля, че равенството беше най-заслуженият резултат, но не се получи. Ако продължим така, ще се развиваме и можем да печелим точки от всеки отбор и да сме му равностойни."