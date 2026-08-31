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ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ, ОТЛОЖЕН МАЧ - РЕЗУЛТАТ И КЛАСИРАНЕ (видео репортаж)

02 Септ. 2026

2 септември (сряда) 

"Славия" - "Левски"  1:2
(Стоев 57; Око-Флекс 70, Переа 75)

Славия - Левски 1:2 /репортаж/
Date: 02-09-2026 ,Watch the Game Highlights from Slavia Sofia vs. Levski Sofia, 09/02/2026, Tournament: Parva Liga, Season: 26/27, Action: , TeamA: Slavia Sofia, TeamB: Levski Sofia, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Parameters:
vbox7.com

 

КЛАСИРАНЕ
 
М
П
Р
З
ГР
Т
 1.  "Левски"
7
7
0
0
20:4
21
 2. "Лудогорец"
7
5
2
0
12:5
17
 3.  ЦСКА
6
5
1
0
16:4
16
 4. "ЦСКА 1948"
7
5
1
1
15:7
16
 5.  "Арда"
7
5
1
1
11:4
16
 6.  "Септември"
7
2
2
3
5:10
8
 7.  "Спартак 1918"
7
2
2
3
9:13
8
 8.  "Славия"
7
1
4
2
7:6
7
 9.  "Ботев" (Пд)
7
2
1
4
8:12
7
10. "Черно море"
7
1
1
5
8:16
4
11. "Ботев" (Вр)
7
1
1
5
4:15
4
12. "Дунав"
7
1
1
5
7:14
4
13. "Локо 1929" (Сф)
6
0
3
3
7:12
3
14. "Локо" (Пд)
7
1
0
6
3:10
3
>>> играе в първата четворка
>>> играе във втора четворка
>>> играе за 9-14-о място

 

ГОЛМАЙСТОРИ

6 гола: Жоел Зварц (ЦСКА); 

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948"), Руан Круз ("Лудогорец");

4 гола: Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

3 гола: Леандро Годой (ЦСКА), Рейналдо ("Левски"), Елиас Франко и Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда");

2 гола: Радослав Апостолов и Александър Валиньо ("Дунав"), Доминик Янков, Станислав Иванов и Светослав Ковачев ("Арда"), Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Хуан Переа, Давид Кусо, Акрам Бурас и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Преслав Боруков и Мартин Петков ("Ботев", Вр), Кауе Карузо и Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас (ЦСКА), Емил Стоев и Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев ("ЦСКА 1948");

1 гол: Александър Маринов и Квадво Дуа ("Лудогорец"), Шамуел Майор, Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Борислав Цонев и Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Марко Груич, Алдаир, Кристиан Димитров, Стивън Стоянчов и Адриан Райчев ("Левски"), Ибрахим Кейта, Денислав Минчев и Кристиян Бойчев ("Дунав"), Ерар Францети, Андре Либерал, Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Антонио Вутов, Георги Николов и Атанас Кабов ("Арда"), Селсо Сидней, Петър Андреев, Лучано Скуадроне, Давид Телеш, Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Георги Минчев, Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами и Крист Лонгвил ("Локомотив", Пд), Стефано Сенси, Факундо Родригес, Исак Соле, Петко Панайотов и Теодор Иванов (ЦСКА), Никола Савич, Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия").

 

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918", Тимоти Ауани ("Ботев", Пд) - за "Лудогорец", Давид Малембана ("Славия") - за "Септември".

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