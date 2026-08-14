ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

14 август (петък)

"ЦСКА 1948" - "Черно море" 4:1

(Масиел 40, 63, Ат. Илиев 52, Франко 82; Аши 10)

15 август (събота)

"Славия" - "Левски" отложен

"Лудогорец" - "Ботев" (Пловдив) 21:15 ч.

(по Диема спорт)

16 август (неделя)

ЦСКА - "Ботев" (Враца) 19:00 ч.

(по Диема спорт)

"Локомотив" (Пловдив) - "Дунав" 21:15 ч.

(по Диема спорт)

17 август (понеделник)

"Спартак 1918" (Варна) - "Септември" (София) 19:00 ч.

(по Диема спорт)

"Арда" - "Локомотив 1929" (София) 21:15 ч.

(по Диема спорт)

КЛАСИРАНЕ М П Р З ГР Т 1. "ЦСКА 1948" 5 4 1 0 13:6 13 2. "Левски" 4 4 0 0 9:2 12 3. "Лудогорец" 4 4 0 0 8:3 12 4. ЦСКА 4 3 1 0 8:3 10 5. "Ботев" (Пд) 4 2 1 1 7:6 7 6. "Арда" 4 2 1 1 5:3 7 7. "Спартак 1918" (Вн) 4 2 1 1 8:5 7 8. "Славия" 4 1 2 1 4:2 5 9. "Локо" (Пд) 4 1 0 3 2:5 3 10. "Локо 1929" (Сф) 4 0 2 2 4:7 2 11. "Ботев" (Вр) 4 0 1 3 3:8 1 12. "Черно море" 5 0 1 4 4:12 1 13. "Септември" 4 0 1 3 2:9 1 14. "Дунав" 4 0 0 4 2:8 0 >>> играе в първата четворка >>> играе във втора четворка >>> играе за 9-14-о място

ГОЛМАЙСТОРИ

5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948");

4 гола: Руан Круз ("Лудогорец");

3 гола: Жоел Зварц (ЦСКА), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);

2 гола: Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас (ЦСКА), Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948");

1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Давид Кусо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Радослав Апостолов и Денислав Минчев ("Дунав"), Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Георги Николов, Атанас Кабов и Светослав Ковачев ("Арда"), Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Леандро Годой и Исак Соле (ЦСКА), Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Преслав Боруков ("Ботев", Вр).

АВТОГОЛОВЕ

Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918".