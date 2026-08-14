ПЪРВА ЛИГА, V КРЪГ - РЕЗУЛТАТИ И КЛАСИРАНЕ (видео репортажи)

14 август (петък)
"ЦСКА 1948" - "Черно море" 4:1
(Масиел 40, 63, Ат. Илиев 52, Франко 82; Аши 10)
15 август (събота)
"Славия" - "Левски" отложен
"Лудогорец" - "Ботев" (Пловдив) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
16 август (неделя)
ЦСКА - "Ботев" (Враца) 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Локомотив" (Пловдив) - "Дунав" 21:15 ч.
(по Диема спорт)
17 август (понеделник)
"Спартак 1918" (Варна) - "Септември" (София) 19:00 ч.
(по Диема спорт)
"Арда" - "Локомотив 1929" (София) 21:15 ч.
(по Диема спорт)
|
КЛАСИРАНЕ
|
|
М
|
П
|
Р
|
З
|
ГР
|
Т
|
1. "ЦСКА 1948"
|
5
|
4
|
1
|
0
|
13:6
|
13
|
2. "Левски"
|
4
|
4
|
0
|
0
|
9:2
|
12
|
3. "Лудогорец"
|
4
|
4
|
0
|
0
|
8:3
|
12
|
4. ЦСКА
|
4
|
3
|
1
|
0
|
8:3
|
10
|
5. "Ботев" (Пд)
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7:6
|
7
|
6. "Арда"
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5:3
|
7
|
7. "Спартак 1918" (Вн)
|
4
|
2
|
1
|
1
|
8:5
|
7
|
8. "Славия"
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4:2
|
5
|
9. "Локо" (Пд)
|
4
|
1
|
0
|
3
|
2:5
|
3
|
10. "Локо 1929" (Сф)
|
4
|
0
|
2
|
2
|
4:7
|
2
|
11. "Ботев" (Вр)
|
4
|
0
|
1
|
3
|
3:8
|
1
|
12. "Черно море"
|
5
|
0
|
1
|
4
|
4:12
|
1
|
13. "Септември"
|
4
|
0
|
1
|
3
|
2:9
|
1
|
14. "Дунав"
|
4
|
0
|
0
|
4
|
2:8
|
0
|>>> играе в първата четворка
|>>> играе във втора четворка
|>>> играе за 9-14-о място
ГОЛМАЙСТОРИ
5 гола: Фредерик Масиел ("ЦСКА 1948");
4 гола: Руан Круз ("Лудогорец");
3 гола: Жоел Зварц (ЦСКА), Мамаду Диало ("ЦСКА 1948"), Бирсент Карагерен ("Арда"), Асен Чандъров ("Ботев", Пд);
2 гола: Бърнард Текпетей и Ивайло Чочев ("Лудогорец"), Акрам Бурас, Рейналдо и Сержиньо ("Левски"), Георг Стояновски ("Спартак 1918"), Мартин Петков ("Ботев", Вр), Спас Делев ("Локомотив 1929", Сф), Йоанис Питас (ЦСКА), Васил Казълджиев ("Славия"), Атанас Илиев и Елиас Франко ("ЦСКА 1948");
1 гол: Ангел Грънчов, Рикардо Соуза, Давид Валверде, Джойс Читоку и Ахмед Ахмедов ("Спартак 1918"), Флориан Кребс ("ЦСКА 1948"), Кристиан Димитров, Давид Кусо и Армстронг Око-Флекс ("Левски"), Радослав Апостолов и Денислав Минчев ("Дунав"), Себастиан Уейд и Александър Джамов ("Септември"), Георги Николов, Атанас Кабов и Светослав Ковачев ("Арда"), Васил Панайотов, Георги Лазаров, Николай Златев и Мохамед Аши ("Черно море"), Николас Пенев и Димитър Костадинов ("Локомотив 1929", Сф), Карлос Меоти, Карлос Алгара, Франклин Маскоте и Самуел Калу ("Ботев", Пд), Жулиан Лами ("Локомотив", Пд), Факундо Родригес, Леандро Годой и Исак Соле (ЦСКА), Иван Минчев и Роберто Райчев ("Славия"), Преслав Боруков ("Ботев", Вр).
АВТОГОЛОВЕ
Кубрат Йонашчъ ("Септември") - за "Локомотив" (Пд), Симеон Петров ("Ботев", Пд) - за "Спартак 1918".