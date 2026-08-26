Четири гола убиха мечтата на "Левски" за Шампионската лига

"Левски" приключи по болезнен начин пътя си към Шампионската лига. "Сините" загубиха катастрофално с 0:4 в гостуването си срещу АЕК в реванш от директния плейоф за място в основната фаза на най-комерсиалния европейски клубен турнир. Така "Левски" се сбогува с голямата си цел този сезон, а и с потенциална печалба от минимум 20 млн. евро. Българският шампион все пак ще играе на континентално ниво поне до януари 2027 г., тъй като с отпадането си автоматично влиза в основната фаза на Лига Европа - втория по сила турнир. Там приходите също не са малко - около 9 млн. евро.

АЕК показа днес много по-различно лице и футбол в сравнение с първия мач в София, завършил 0:0. Всъщност шампионът на Гърция доминира тотално през първите 30-ина минути, повеждайки с 3:0, след което рязко свали темпото и играта се поизравни. Точно през този половин час си пролича и липсващото, което не само "Левски", а и българският футбол има да наваксва, за да заиграе като един отбор на средно европейско ниво.

Грешки при позициониране в защита, огъване на халфовата линия при агресивна преса, невъзможност за реакция при игра на едно докосване, значително по-бавна игра, в сравнение с тази на съперника, дори недостатъчно самочувствие при излизането в такъв важен мач, което логично води до извода за разликата в класите... Всичко това, което днес "Левски" прояви като слабост, е и диагноза на футбола ни.

Сръбският национал и бивш играч на "Реал" (Мадрид) и "Милан" Лука Йович откри за АЕК още в 7-ата минута с глава. След 5 минути унгарският национален нападател Барнабаш Варга удвои, а в 29-ата минута вкара и втория си гол в мача след колеблива намеса на вратаря Светослав Вуцов. След това АЕК рязко свали ритъма на игра и това спаси "Левски" от по-голям разгром. Но не и от още един гол. Вкара го румънският национал Разван Марин в 55-ата минута от дузпа, отсъдена за нарушение на Алдаир срещу Варга. В 65-ата минута пък хърватинът Ловро Майер изпълни ъглов удар и топката за малко не влезе директно, но се удари в левия страничен стълб на вратата на българския отбор.

"Левски" ще научи съперниците си в основната фаза на Лига Европа по време на жребия в петък от 14:00 ч. българско време в Нион.

ОТЗИВИ

Капитанът на "Левски" Кристиан Димитров заяви: "Допуснахме много рано два гола. Оттам нататък дадохме всичко от себе си, но не успяхме да се върнем бързо в мача. Дадохме всичко от себе си, но загубихме. Трябва да сме горди от това, което направихме. За мен се представихме много добре в европейските мачове. Мисля, че трябва да сме горди от себе си. Искам да им благодаря за тази подкрепа на феновете. Толкова километри са пропътували да ни подкрепят. Искам да им благодаря от името на целия отбор."

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес коментира: "Те бяха по-добрият отбор от нас от първата до последната минута. Няма какво да си въобразяваме нещо друго. Разбира се, на такъв стадион, в такава атмосфера, срещу толкова класен съперник ти трябва късмет и да играеш много добре. Те играха много добре, защитаваха се страхотно, изграха страхотно с топката, играха бързо в последната четвърт. Изключително трудно беше за нас да се справяме през първата част. Със сигурност не ми се променя мнението за играчите - горд съм с тях, горд съм със своя екип. Страхотно е, че ще играем в Лига Европа. Щеше да е невероятно, ако играем в Шампионска лига, но трябва да осъзнаем нивото на провитника ни. Тук се играе по съвсем различен начин. Днешният мач няма как да разбие мислите ни за нашето цялостно представяне. Фокусът ни е към следващият мач, след това чакаме жребия, за да видим къде ще домакинстваме и къде ще гостуваме. Нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, всички го заслужаваме."