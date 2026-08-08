"Левски" получи втора поредна глоба от УЕФА

СПОРТАЛ Част от феновете издигнаха обиден плакат по време на мача реванш с "Борац"

"Левски" бе глобен за втори път от УЕФА за поведението на феновете му в квалификациите на Шампионската лига този сезон.

Контролната, етична и дисциплинарна комисия на УЕФА (Control, Ethics and Disciplinary Body, CEDB) е наложила три санкции в общ размер 23 000 евро за мача реванш от I кръг срещу "Борац" (Баня Лука), игран на стадион "Георги Аспарухов" на 7 юли и завършил 4:0.

"Синият" клуб е глобен с 4000 евро за използване на лазерни лъчи за заслепяване на противникови играчи и още 9000 за блокиране от струпана публика на на обществени пътеходи. Най-голяма - 10 000 евро, е санкцията за обиден транспарант към гостите от Босна и Херцеговина с надпис “не сте лешинари, а гов**ри”. За „обиден плакат с 10 000 евро е наказан и "Борац".

След първия мач (1:1), на който босненският шампион бе домакин, "Левски" пък бе глобен с 15 000 евро. Освен това бе задействана забраната от септември 2025 г. фенове на "сините" да влизат на следващия мач като гост в европейските турнири. Тя бе с изпитателен срок 2 години и след провинениято влезе в сила. Така във II предварителен кръг - срещу румънския "Университатя" в Крайова, българският клуб нямаше право да продава билети за гостуването.

При това на "Левски" отново бе наложено условна забранена за фенове при следващо гостуване, като срокът е 2 години, т.е. - клубът отново е заплашен да остане без свои привърженици при следващо провинение.

Все още няма дисциплинарни решения за двата мача с "Университатя", както и за първия двубой срещу казахстаския "Кайрат" (1:0).