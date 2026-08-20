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ЦСКА има планина за изкачване към Лига Европа след 0:3 в Крит

Носителят на Купата на България ще бъде без Сенси и Брахими на реванша в София

20 Авг. 2026
Камерунският халф на ЦСКА Джеймс Ето'о (вдясно) е пресрещнат от защитника на ОФИ Николаос Атанасиу по време на мача в Крит.
Фейсбук/ЦСКА
Камерунският халф на ЦСКА Джеймс Ето'о (вдясно) е пресрещнат от защитника на ОФИ Николаос Атанасиу по време на мача в Крит.

ЦСКА претърпя тежка загуба с 0:3 като гост от ОФИ (Крит) в първи мач от плейофа за влизане в Лига Европа. Резултатът е силен удар по амбициите на носителя на Купата на България за достигане на основната фаза на турнира. Задачата се усложнява, тъй като в реванша на 27 август в София "червените" ще бъдат без двама основни играчи заради наказания. Италианският халф Стефано Сенси получи тази вечер жълт картон, който бе негов четвърти от началото на сезона, а влезлият като резерва Мохамед Брахими беше изгонен в 82-ата минута за удар без топка на Айтор Канталапиедра.

Това, което доведе ЦСКА до тежкото поражение бяха груби грешки в защита. Домакините поведоха в 19-ата мин. чрез Таксиархис Фунтас, който засече центриране на Канталапиедра, при което топката се удари в ръката на защитника на ЦСКА Пастор. Бразилецът отново имаше малшанса да удари топката с ръка малко след почивката и Фунтас удвои от дузпа в 51-ата минута. Задачата на българския тим се усложни съвсем в четвъртата минута на добавеното време, когато резервата Лоренцо Дикман беше оставен сам в наказателното поле и вкара третия гол за ОФИ.

И играчите на ЦСКА имаха добри положения, но вратарят на гръцкия отбор Николаос Христогеоргиос спаси ударите на Леандро Годой, Стефано Сенси, Йоанис Питас. Освен това през втората част Брахими улучи десния страничен стълб на вратата на ОФИ.

Това бе втора поредна загуба за ЦСКА в Европа след 1:3 от "Макаби" (Тел Авив) миналия четвъртък, но по-притеснителното за треньора Христо Янев бе, че днешната игра бе далеч от това, което показа отборът в предните мачове. При евентуално отпадане от ОФИ "червените" ще играят в основната фаза на третия по сила европейски турнир - Лига на конференцията.

ОФИ Крит - ЦСКА 3:0 /репортаж/
ЦСКА загуби гостуването си на гръцкия ОФИ Крит с 0:3 в първия плейофен мач за влизане в основната фаза на турнира Лига Европа. Реваншът е след седмица в София.
vbox7.com

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев логично бе много разочарован след мача. "Всичко, което можеше да се обърка, се обърка. Допуснахме елементарни грешки, подведохме се по поведението на ОФИ. Изиграхме последните минути с човек по-малко, което е изключително глупаво и е показателно за липсата на опит. Повечето ситуации, които съперникът създаде, са плод на наши грешки. Във футбола се случват най-различни чудеса. Ние сме същия отбор, който до преди това играеше добре, така че искаме да играем добре. Трябва да се съсредоточим върху голямата картина и тя е да играем по-умно в тези мачове. Не трябва да губим лесно топката, трябва да не губим търпение, трябва да се опитаме да се върнем към това, което правихме първите мачове - да създаваме ситуации и да ги реализираме. Характер се изгражда с време. Има и такива мачове. Трябва да си вадим правилните изводи, когато губим мачове като днешния, за да може да растем", коментира той.

Наставникът на ОФИ Христос Контис каза: "Имахме късмет, че вкарахме ранни голове в двете полувремена. Всички играчи знаят ролята си и са добре подготвени. Нашият план беше положителен. В София отиваме все едно мачът е завършил 0:0. Реваншът ще е труден, но ние отиваме с решителност да се класираме."

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Ключови думи:

ЦСКА, Лига Европа, Христо Янев

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