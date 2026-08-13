ЦСКА оцеля на ръба и ще играе в Европа до Коледа

Носителят на Купата на България по футбол ЦСКА допусна тежка загуба в реванша срещу "Макаби" (Тел Авив), но все пак избегна пълния провал и продължава напред в квалификациите за Лига Европа. Възпитаниците на треньора Христо Янев бяха тотално надиграни в домакинството си пред 25 000 запалянковци на ст. "Васил Левски" в София и отстъпиха с 1:3.

Благодарение на победата с 3:0 като гост в първия двубой, игран в грузинския черноморски курорт Батуми преди седмица, "червените" се класираха за решаващия плейофен кръг във втория по сила континентален клубен турнир. Дори да отпадне на това стъпало, столичният гранд има гарантирано участие в груповата фаза на третата надпревара на УЕФА - Лигата на конференцията, което значи евромачове поне до Коледа.

За да стигнат дотам обаче, "армейците" трябваше да треперят буквално до последния съдийски сигнал. Израелският отбор пое инициативата от самото начало и беше много близо до пълен обрат въпреки слабия си първи мач.

Футболистите на "Макаби" владяха топката в 65% от игровото време и отправиха 5 точни удара към вратата на Фьодор Лапоухов срещу 3 на ЦСКА. Двата отбора уцелиха по една греда, а в самото начало гостите получиха право да изпълнят дузпа, която обаче правилно беше отменена след намесата на VAR.

Изреалците поведоха с 2:0 след голове на Дор Перец още в 12-ата мин. и на Естер Соклер в 61-вата. Италианският халф Стефано Сенси върна едно попадение за софиянци в 66-ата мин. и на практика то се оказа решаващо за крайния изход, тъй като само 180 секунди по-късно вратарят Лапоухов си вкара автогол, оформил крайния резултат.

Щастливата развръзка донесе облекчение на десетките хиляди "червени" фенове, понапълнили националния стадион. Сред ВИП гостите бяха легендата на българския футбол Христо Стоичков, бившият капитан на волейболния ЦСКА Теодор Салпаров и съвременната звезда на европейския баскетбол Александър Везенков.

За място в групите на Лига Европа тимът от Борисовата градина ще спори с носителя на Купата на Гърция ОФИ (Крит). Първият двубой от плейофите е на средиземноморския остров на 20 август, а реваншът е в София седмица по-късно. Ако елиминира и следващия си съперник, българският гранд ще има сигурни 8 мача в груповата фаза. При загуба в общия резултат, ще следват 6 мача в Лигата на конференцията.

ОТЗИВИ

"Положителни емоции. За нас това е голям успех и няма смисъл да го крием - коментира треньорът на ЦСКА Христо Янев. - Спомням си къде бяхме преди година и виждам къде ще сме така. Поздравявам клуба, поздравявам отбора и всички тези, които вярваха в нас. Поздравявам и собственика на клуба. Имахме за цел ЦСКА да играе в Европа, колкото и невероятно да звучи това. Продължихме напред. Там изиграхме много силен мач, а тук "Макаби" ни надигра в някои аспекти. Това е мач, в който всички ние можем да трупаме опит и да видим къде можем да се поправим. Искам да поздравя всички хора, които обичат ЦСКА. Всички ние се трудихме много, за да стигнем тук."

"Много малко не ни достигна да обърнем резултата. Имахме много добри шансове - сподели наставникът на "Макаби" Кени Милър. - Не загубихме вяра въпреки отрицателния резултат, от който трябваше да започнем. Играхме според плана и тактиката ни. Изпитвам разочарование от крайния резултат, защото не успяхме да продължим напред. Не бих могъл да кажа, че бяхме изненадани по някакъв начин. Въпреки разочарованието от резултата мога да кажа, че се представихме добре. Футболът е страст. Знаехме, че феновете на ЦСКА ще очакват техният отбор да продължи напред. Ние като гостуващ отбор бяхме задължени да се подготвим за това. Да приглушим тази силна тълпа и да се съсредоточим върху нашето представяне. Енергията, която имаше от трибуните, зареди и нас."