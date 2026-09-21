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ЦСКА даде втори шанс на изтърпелия наказание за допинг Георги Йомов

Бившият национал поднови кариерата си в дубъла на "червените" след 4 години извън футбола

21 Септ. 2026Обновена
Георги Йомов се завръща във футбола в клуба, за който игра, когато бе уличен в употреба на забранено вещество - ЦСКА, макар и в дублиращия тим засега.
БГНЕС
Георги Йомов се завръща във футбола в клуба, за който игра, когато бе уличен в употреба на забранено вещество - ЦСКА, макар и в дублиращия тим засега.

Георги Йомов се завърна във футбола, след като изтърпя 4-годишно наказание за употреба на забранено вещество. При това бившият национал ще играе в ЦСКА - там, където игра до август 2022 г., преди да даде положителна проба за анаболния стериоид дехидрохлорметилтестостерон.

След дълги дела и обжалване атакуващият халф бе наказан от УЕФА да не играе до 25 август 2026 г. По-късно санкцията бе потвърдена от Спортния арбитражен съд (CAS) в Лозана.

След като наказанието изтече, ръка на 29-годишния вече футболист подадоха именно от ЦСКА. Той започна подготовка с втория отбор, а днес беше включен в групата за гостуването срещу "Добруджа" от Х кръг на Втора лига, спечелено от дубъла на "червените" с 3:1, и даже се появи като резерва в 57-ата минута. До момента от ръководството на столичния клуб не са обявили за подписан договор с Йомов.

Преди да бъде наказан, той записа 55 мача и 8 гола за ЦСКА, където игра от август 2020 г. до наказанието си. С екипа на "червените" той си спечели и място в националния отбор на България, за който записа 10 мача и 2 гола.

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Ключови думи:

Георги Йомов, ЦСКА

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