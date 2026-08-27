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Стремежът на ЦСКА към чудо завърши с ново фиаско

Носителят на Купата на България загуби от ОФИ и в София - с 0:2, и ще играе в Лига на конференцията

27 Авг. 2026
Кипърският национал в състава на ЦСКА Йоанис Питас (в средата) се опитва да подаде топката, заобиколен от двама футболисти на ОФИ по време на днешния реванш.
ЕПА/БГНЕС
Кипърският национал в състава на ЦСКА Йоанис Питас (в средата) се опитва да подаде топката, заобиколен от двама футболисти на ОФИ по време на днешния реванш.

ЦСКА приключи участието си в Лига Европа, след като загуби от ОФИ (Крит) и във втория си плейофен мач за място в основната фаза. Този път носителят на Купата на България отстъпи като домакин с 0:2 и записа общ резултат 0:5 в двата мача.

Така три от четирите ни участници в евротурнирите бяха елиминирани от гръцки тимове - "ЦСКА 1948" от "Панатинайкос", "Левски" от АЕК, а ЦСКА от ОФИ. Разликата е, че последните два български тима не приключиха участието си - "Левски" ще участва в основната фаза на Лига Европа, а ЦСКА - в Лига на конференцията. Техните съперници ще станат ясни по време на жребия утре.

От ЦСКА до последно пазеха надежда, че ще успеят да заличат пасива от 0:3 от първия мач. Близо 20 000 фенове също бяха дошли да подкрепят отбора в преследването на тази цел в днешния реванш.

Но нещата не се получиха. ОФИ изигра умно гостуването си и се възползва от шансовете си. Голямо влияние оказа и липсата на ключовия халф на "червените" Стефано Сенси, който бе наказан за този мач заради натрупани картони.

В 27-ата минута Айтор Канталапиедра вкара гол за ОФИ, но попадението не бе зачетено заради игра с ръка. В 35-ата минута обаче Тиаго Нус откри за гостите от Крит, след като преди това в рамките на минута вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов спаси два опасни удара.

Първата реална опасност за домакините бе чак в 60-ата минута, когато Леандро Годой улучи десния страничен стълб. Вместо изравняване обаче се стигна до втори гол за ОФИ. Вкара го резервата Йоанис Теодосулакис в 78-ата минута при първото си докосване. Можеше да стане и по-лошо, след като в 81-ата минута Йоанис Апостолакис нацели левия страничен стълб.

В добавеното време ЦСКА все пак вкара чрез Жан-Филип Гбамен, но бе маркирана засада.

ОТЗИВИ

Треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви: "Имаме много да учим от мачовете в Европа. Днес противникът беше по-сигурен, малко по-агресивен от нас. Превъзхождаха ни в това, което правиха на терена. Имахме план за мача, търсихме определени неща, с които да изненадаме гръцкия тим. Не успяхме достатъчно добре да задържим топката, не успяхме да балансираме в притежанието. Това е нещо, което може да ни научи на много неща в предстоящите мачове и за това как трябва да изглежда ЦСКА в Европа. Трябва да се научим, че в Европа хората са безкомпромисни. Да се постараем да сме по-концентрирани в дребните ситуации, в които ни показват картони, губим единоборства. Ще гледаме от тези мачове, които изиграхме, да натрупаме най-добрия опит, който можем да вземем. Не трябва да навеждаме глава и да си казваме, че сме чак толкова лоши. Трябва да си извадим поуки и да се научим, че дребните неща са важни в Европа. Онова, което всички искахме, е да стигнем колкото се може по-далеч в Европа. Това, че играем до Коледа в Европа, е бонус за нас. Трябва по най-бързия начин да забравим мача днес и да се възстановим за мача в неделя срещу "Черно море", който е много важен за нас."

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев заяви, че ръководството продължава да подкрепя треньора: "Трябва да си направим хубав анализ и се готвим за Лига на конференцията и шампионата. Убеден съм, че треньорският екип ще си направи анализ. Стоим напълно зад Христо Янев. Не трябва да бъдем прекалено крайни, а да видим нещата, които да коригираме. Имаме добър отбор и нещата ще бъдат позитивни."

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Ключови думи:

ЦСКА, Лига Европа, Христо Янев

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