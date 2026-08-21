Стефка Костадинова е харчила на воля от служебната карта на БОК

БОК След близо година и половина размотаване, на 6 май 2026 г. Стефка Костадинова призна Весела Лечева за председател на БОК, а и досега новото ръководство продължава да открива финансови дупки

В БОК непрекъснато изскачат фрапиращи разходи, правени от бившето ръководство, начело със Стефка Костадинова, съобщи генералният секретар Данаил Димов пред БГНЕС. Черновата на доклада на Контролния съвет вече е готова и с нея ще бъдат запознати делегатите на Общото събрание на 29 септември и обществеността, добави той.

„Имаме възложен от Изпълнителното бюро доклад проверка на Контролния съвет. Контролният съвет вече приключи работа по него. Има констатации, някои от тях доста фрапиращи, за които нямаме обяснение. Само един пример ще дам – става дума за едно пътуване до остров Бали на г-жа Стефка Костадинова и г-н Белчо Горанов (б.р. - предишния генерален секретар), за което билетите им струват 20 000 лева“, казва Димов.

Той потвърди, че Костадинова е взимала заплата от БОК, независимо, че председател на олимпийския комитет е обществена длъжност.

„От самото начало твърдях, че г-жа Костадинова няма право на заплата. По Хартата на МОК всички изборни длъжности в системата на олимпийското движение нямат право на трудови възнаграждения. Може да получават командировъчни, разходите за хотели да им бъдат компенсирани, но не и заплати. Тя е взимала заплата през целия период. Не искам да влизам в детайли за размерите – не са малки сумите, но говорим за нещо, което изначално е незаконно“, пояснява той.

Димов съобщи също така, че новото ръководство, начело с Весела Лечева, е успяло да погаси почти половината от натрупаните задължения.

„Служителите не бяха получавали заплати пет месеца. Когато направихме окончателната сметка, дълговете възлизаха на 350–360 хиляди евро. Вече успяхме да изплатим около 180 000 евро от тези задължения. В процес на плащане са и останалите. Най-фрапиращото за мен беше дългът по една корпоративна кредитна карта на БОК, с която е разполагала г-жа Стефка Костадинова - там заварихме дълг от 85 000 евро. Суми са били изразходвани по картата от 2022 г. насам“, казва Димов.

Запитан дали може това да е злоупотреба, той отговаря:

„Не мога да кажа, но има и фрапиращи транзакции. Аз не мога да си представя, че плащане в един любим ресторант на Стефка Костадинова на къмпинг „Черноморец“ е било свързано с работата на БОК. Когато аз ходя на ресторант, плащам с личната си карта, а не с корпоративната. Става дума за много голяма сума и това показва, на първо място, безотговорност, а на второ – липса на елементарна финансова култура. Защото, дори да има разходи, които са били оправдани, по-изгодно е, ако нямате пари по сметката, да използвате кредитната карта, тъй като всяка кредитна карта има гратисен период от близо 40 дни, в който няма лихва. Ако пресрочите този период обаче, има лихва, която е голяма – близо 20% по тази кредитна карта. Ако БОК беше използвал овърдрафт, той щеше да бъде с лихва от малко над 2–3%. Ние сега плащаме по тази кредитна карта близо 1600 евро на месец. Една от следващите ни цели е да приключим този дълг, защото това е заплатата на един служител“.