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БОК получи ключовете от новата сграда

Предстои бившето иранско посолство да бъде реновирано

Днес, 15:27
Весела Лечева оглежда двора на новата сграда на БОК
БОК
Весела Лечева оглежда двора на новата сграда на БОК

Председателят на БОК Весела Лечева получи ключовете от новата сграда на бул. „Васил Левски“. Тя и генералният секретар Данаил Димов направиха оглед на помещенията, за да се набележат и първите стъпки за вътрешно реновиране.

Както е известно на 17 септември Министерският съвет даде за безвъзмездно ползване на БОК сградата на бившето посолство на Иран, която се намира точно до Спортната палата. Олимпийският комитет ще бъде в новия си дом поне в следващите 10 години.

„Днес официално получихме ключовете от тази сграда. Благодаря отново на българското правителство, което реши един дълго отлаган въпрос. Българският олимпийски комитет заслужава подобен дом, който да бъде изпълнен със съдържание. Днес дойдохме на оглед, за да изчистим концепцията. Има нужда от ремонт, от правилно разпределение на помещенията. Всичко това ще бъде извършено в кратки срокове. Надявам се, че тази сграда ще е истински олимпийски дом, който всяка спортна федерация ще чувства като свой. Имаме за цел да развиваме дейност, която да подпомага олимпийското движение с работни групи, семинари, да имаме олимпийска библиотека, музей на олимпийското движение“, каза Весела Лечева.

Предстои тя да запознае Изпълнителното бюро на БОК с предстоящите стъпки по реновирането на сградата. Въпросът ще бъде разгледан и от Общото събрание, насрочено за 14 октомври в София.

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Ключови думи:

БОК, Весела Лечева

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