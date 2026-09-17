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БОК получи сградата на бившето посолство на Иран

Частната държавна собственост е предоставена за безвъзмездно ползване за 10 г.

Днес, 16:51
Новият дом на БОК се намира на ъгъла на бул. "Васил Левски" и ул. "Иван Вазов".
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Новият дом на БОК се намира на ъгъла на бул. "Васил Левски" и ул. "Иван Вазов".

Българският олимпийски комитет получава за безвъзмездно ползване за срок от 10 години бившата сграда на посолството на Иран в София. Имотът се намира на бул. "Васил Левски" №77 и е частна държавна собственост. Решението за предоставянето му на БОК е взето на днешното заседание на Министерския съвет.

"След страхотната победа на България над Полша на европейското първенство по волейбол, приемам тази новина като много важна стъпка на подкрепа от страна на държавата към българския спорт - написа в профила си във "Фейсбук" председателят на олимпийското движение у нас Весела Лечева. - Благодаря на правителството, на министър-председателя и на всеки един министър, който подкрепи решението."

През последните повече от две десетилетия централата на БОК се помещаваше в сграда на ул. "Ангел Кънчев" №4, собственост на Областната управа на столицата. След неразбориите покрай проточилото се около година предаване на властта от предишното управление начело със Стефка Костадинова, новото ръководство установи, че олимпийският дом на България е в окаяно състояние и е непригоден за подобаващо изпълнение на административна дейност.

"Много правителства преди това поемаха ангажимент, че БОК ще има функционална и красива сграда, която да отговаря на реномето на организацията, но до решение така и не се стигаше. През юни, когато поканихме медиите в сградата на ул. "Ангел Кънчев", на практика обърнахме още по-сериозно внимание на унизителната обстановка, в която беше забутан БОК. Щастлива съм, че в тези кратки срокове се случи нещо добро за българския спорт", написа още Лечева.

Новата сграда, в която ще се помещава олимпийският комитет, се намира срещу Княжеската градина, непосредствено до Спортната палата, която е на другия ъгъл на бул. "Васил Левски" и ул. "Иван Вазов".

"Тази сграда е точно до министерството на младежта и спорта и се намира срещу Националния стадион "Васил Левски". С нея ще се оформи един комплекс, в който символите на българския спорт ще имат своето достойно място. В сградата ще направим библиотека, музей, пространства за срещи и дискусии", добави председателят на БОК.

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Ключови думи:

БОК, Весела Лечева

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