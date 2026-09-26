Полша защити титлата и ще пътува за ЛА 2028

CEV Волейболистите от националния отбор на Полша позират в зала "Унипол Форум" в Милано с европейската купа и своя "Билет за ЛА 2028", който ще ги отведе на XXXIV летни олимпийски игри.

Лидерът в световната ранглиста по волейбол Полша защити статута си и на №1 на Стария континент, печелейки европейското първенство за мъже за втори пореден път. Във финала на Евроволей 2026 в Милано "дружина полска" надделя над двойния олимпийски шампион Франция с 3:1 (29, 19, -20, 16) и дублира континенталната си титла от 2023 г.

Пред над 11 000 зрители в зала "Унипол Форум" поляците методично разбиха ритъма на "петлите" и ги отказаха от преследването на втори европейски триумф след 2015 г. Най-резултатен за новия стар първенец стана Бартломей Болондж с 16 т. (1 ас), а Томаш Форнал (2 блока) и Вилфредо Леон (4 аса, 1 блок) допринесоха с по 13 т. за победата. Роденият в Куба Леон беше избран и за най-полезен играч (MVP) на турнира.

В тима на французите над всички беше Матис Ено с 20 т. (1 ас, 1 блок), а Тео Фор завърши с 18 т. (2 аса).

Освен шампионската купа, във финала беше заложена и първата олимпийска квота за Европа. Печелейки я, поляците се превърнаха в шестия сигурен участник на игрите в Лос Анджелис 2028 заедно с домакина САЩ и шампионите на другите континенти - Бразилия, Куба, Япония и Тунис.

Останалите шест квоти ще бъдат разпределени в следващите две години. За да може Франция да брани олимпийското си злато от Токио 2020 и Париж 2024, тимът трябва да е сред трите най-високо класирани участника на Мондиал 2027 в Полша през септември догодина, които все още не са си осигурили билет за XXXIV лятна олимпиада, или сред трите с най-предни позиции в световната ранглиста след груповата фаза в Лигата на нациите (VNL) през юли 2028-а, които все още нямат виза за ЛА 2028. Същото важи и за българския национален отбор.

По-рано вчера в мача за 3-то място на Евроволей 2026 Финландия разби Словения с 3:0 (23, 20, 27) и сензационно спечели бронзовите медали. Ноа Мартила стана най-резултатен с 19 т. (4 блока) за историческата победа на "Суоми", а по-големият му брат Лука Мартила добави още 17 т. (1 ас, 1 блок). Резервата Вейка Линдквист се отличи с 12 т. (1 ас, 1 блок)

Рок Можич беше най-резултатен за словенците с 15 т., а Ник Муянович отбеляза 11 т. (1 блок) и приключи като реализатор №2 в турнира с общо 150 т. Като топреализатор на Евроволей 2026 завърши Лука Мартила със 157 т., а челната тройка допълни сънародникът му Йонас Йокела със 149 т. Със своите 140 т. Александър Николов финишира в Топ 5 зад четвъртия Фере Регерс от Белгия със 143.

Досега най-доброто представяне на финландците в елитния волейбол беше 4-то място на Евро 2007 в Русия. Иначе страната има три отличия от второразрядната Европейска лига - сребърно през 2005 г. и златни през 2025 и 2026 г., благодарение на които през 2027-а ще дебютира във VNL.

СХЕМА НА ЕЛИМИНАЦИИТЕ НА ЕВРОВОЛЕЙ 2026



1/8-финали

Италия - Дания 3:0 (25:22, 25:16, 25:11)

Финландия - Гърция 3:2 (22:25, 25:16, 22:25, 25:23, 15:13)

Франция - Португалия 3:0 (25:21, 25:22, 25:21)

Украйна - Румъния 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Белгия - Чехия 3:1 (20:25, 26:24, 25:14, 25:15)

Словения - Сърбия 3:0 (25:14, 25:13, 25:22)

Полша - Латвия 3:0 (25:17, 25:16, 25:16)

Германия - България 3:2 (21:25, 21:25, 25:19, 25:23, 15:12)



1/4-финали

Италия - Финландия 2:3 (25:21, 26:28, 16:25, 25:20, 13:15)

Франция - Румъния 3:0 (25:16, 25:19, 25:19)

Белгия - Словения 1:3 (22:25, 22:25, 25:20, 13:25)

Полша - Германия 3:0 (25:23, 25:17, 25:17)



1/2-финали

Финландия - Франция 1:3 (17:25, 25:18, 18:25, 15:25)

Словения - Полша 0:3 (23:25, 23:25, 18:25)



Мач за 3-то място

Финландия - Словения 3:0 (25:23, 25:20, 29:27)



Финал