Натурализирането на борец у нас е нарушило санкциите срещу Русия

Управителният съвет на българската федерация по борба с президент Станка Златева изпрати до прокуратурата и посолствата на САЩ, Великобритания и страните от ЕС доклад за нарушаване на санкциите срещу Русия при трансфера на руски състезател. Става въпрос за уреждането с български паспорт на бореца в свободен стил Шамил Мамедов в края на януари. Тогава привличането му предизвика голям скандал, тъй като бе в разрез с новата политика на федерацията, която изключва натурализирането на чужденци, за да се даде път на българските състезатели.

Тогава обаче привличането на Мамедов беше представено като голям успех. Пред изданието Wrestling World генералният мениджър на руската федерация по свободна борба Юри Фьодоров обяви, че за Мамедов са платени 210 000 швейцарски франка. Парите са дадени от Гриша Ганчев, в чийто клуб ЦСКА след това е картотекиран борецът.

Ръководството на БФБорба обаче в един момент установява нови факти и обстоятелства по отношение на трансфера на Шамил Мамедов в България, което довежда първо до вътрешна проверка, а след това и до единодушно приемане на въпросния доклад на заседание на УС на 16 септември

"В доклада са обективирани данни и индикации, които налагат допълнителна проверка от компетентните органи за съпричастността на български спортен клуб по борба и на български бизнесмен, бивш член на УС на БФБорба и представящ се в публичното пространство като меценат на българската борба, към финансовите операции по трансфера и заобикаляне на финансовите ограничения спрямо Русия, приети от ЕС с 19-ия и последващите санкционни пакети.

Данните в доклада са подкрепени и чрез кореспонденцията на БФБорба с United World Wrestling (UWW). Посочва се, че международната федерация стриктно спазва санкционния режим на ЕС срещу Русия, в резултат на което през август 2026 г. санкционираният президент на руската федерация по борба Михаил Мамиашвили е бил принуден да подаде оставка като вицепрезидент на UWW.

Особено внимание е отделено на данните за плащането на компенсацията към руската федерация по борба чрез биткойн, както и на получена информация относно причините за използването на този платежен механизъм като форма на заобикаляне на санкциите срещу Русия. Докладът посочва необходимостта компетентните държавни институции да установят пълния финансов маршрут на средствата - платец, получател, посредници, използвани портфейли и платежни канали", съобщават от федерацията по борба.

Отделно ще се изяснява и дали чрез системното налагане на състезатели и специалисти от "руския свят" българската борба не е била поставена в положение на значителна спортна, организационна и финансова зависимост от руската борцова система.

И още от изявлението:

"В доклада се съдържа констатация, че в определен период тази политика на практика е довела до превръщането на БФБорба във филиал на руската федерация по борба, включително чрез привличане на състезатели, треньори и други специалисти с произход и професионални връзки с Русия и постсъветското пространство. Особено значение този проблем придобива след началото на войната на Русия срещу Украйна, когато руският спорт се превръща в един от инструментите за международна пропаганда и политическо влияние на Кремъл. Поради това докладът поставя необходимостта да бъде проверено не само дали отделните трансфери и натурализации са били формално допустими по правилата на международната федерация, а как са били финансирани, кой е вземал решенията, кои са били действителните платци и получатели и дали са съществували устойчиви финансови, организационни и кадрови зависимости от руската спортна система."

От федерацията заявяват категорично, че българската борба не може да бъде използвана като канал за заобикаляне на санкции, като инструмент за чуждо влияние или като платформа за обслужване на политическа пропаганда. Има готовност за предоставяне на всички налични материали и за оказване на пълно съдействие за изясняването на фактите.