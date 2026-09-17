Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Конгресът на САЩ прие закона за "адските санкции" срещу Русия

17 Септ. 2026Обновена
Покойният вече Линдзи Греъм е автор на законопроекта
Покойният вече Линдзи Греъм е автор на законопроекта

Американският конкрес прие закона, позволяващ на президента Доналд Тръмп да въвежда до 100% мито срещу купувачите на руски нефти и газ. "За" гласуваха 262 души, от които 204 републиканци. "Против" бяха 159.

Законопроектът, който сенаторът републиканец Линдзи Греъм внесе още преди година и половина, бе приет през август от Сената. За да влезе в сила, той трябва да бъде подписан и от Тръмп.

Ако това се случи, до 30 дни САЩ трябва да въведат санкции срещу Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и други руски банки с държавно участие и техните подразделения, да анулират визите и да забранят влизането в страната на президента на Русия, премиера, министрите на отбраната, външните работи, финансите, енергетиката, на шефа на Генщаба и командващите войските, шефовете на Федералната служба за сигурност, Росгвардия и др. Ограничения ще се наложат и на ръководството на "Росатом", танкери от "сенчестия" руски флот и приемащите ги чуждестранни пристанища. Санкциите се прилагат и за всички руски проекти за втечнен природен газ (LNG) и енергийни проекти в Арктика. 

По-строгите санкции срещу Централната банка и държавните банки биха могли да доведат до спиране на доставките на долари и евро в брой за Русия, смята анализаторът на Freedom Finance Наталия Милчакова.

Според законопроекта, САЩ ще могат да налагат до 100% мита на петте най-големи купувачи на руски петрол и газ, при които делът на руските енергийни ресурси във вноса на Русия надвишава 15% (това ще засегне Индия и Китай). Подобни мита ще се налагат и на държави, които помагат на Русия да избегне санкции. Руският износ за САЩ ще бъде обложен с 500%.

"Символично е, че приемането на законопроекта "Греъм" стана в нощта на поредната руска атака", написа украинският президент Володимир Зеленски в Телергам. Той благодари на подкрепилите закона сенатори и илюстрира поста си със снимки от разрушенията от поредната руска атака.

Тази нощ Русия атакува Украйна с дронове и ракети, включително балистични. Целта отново бе гражданската инфраструктура. Щети има в осем региона. В Сумска и Одеска области са атакувани обекти на енергетиката, а в Киев и Одеса - жилищни сгради. Над 10 души са ранени, сред които има и деца.

 

Реакция

Кремъл също коментира приемането от Конгреса на САЩ на законопроекта за „адски санкции“.

Говорителят Дмитрий Песков заяви, че Русия разглежда тези стъпки като „неприятелски действия“ и че новите санкции, ако бъдат въведени, ще „усложнят усилията за намиране на мирно решение в Украйна“. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

американски санкции, санкции срещу Русия

Още новини по темата

Сенатът на САЩ прие закона за “адски санкции” срещу Русия
08 Авг. 2026

САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания NIS
01 Авг. 2026

FT: Спорове в Брюксел блокират новия пакет от санкции срещу Русия
21 Юли 2026

България няма да налага вето на 21-вия пакет санкции срещу Русия
09 Юли 2026

Радев ще спасява и бившия шеф на "Лукойл" Вагит Алекперов от евросанкции
19 Юни 2026

България не подкрепя част от санкциите срещу Русия
17 Юни 2026

Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми

28 Май 2026

САЩ пак разрешиха на Русия да продава петрол

18 Май 2026

САЩ преследват танкер от Карибско море до Индийския океан
09 Февр. 2026

Руският бюджет го закъса още през януари
09 Февр. 2026

ЕК е готова с 20-и пакет санкции срещу Русия
06 Февр. 2026

От днес се забранява свободно движение на руски дипломати в ЕС
25 Яну. 2026

САЩ разрешиха на сръбската рафинерия да работи до 20 февруари
23 Яну. 2026

САЩ разрешиха на сръбската НИС да работи до 23 януари
02 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Love Varna, not леличка - градският транспорт като обор
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Бойко Борисов вече се страхува от избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки