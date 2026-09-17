Конгресът на САЩ прие закона за "адските санкции" срещу Русия

Американският конкрес прие закона, позволяващ на президента Доналд Тръмп да въвежда до 100% мито срещу купувачите на руски нефти и газ. "За" гласуваха 262 души, от които 204 републиканци. "Против" бяха 159.

Законопроектът, който сенаторът републиканец Линдзи Греъм внесе още преди година и половина, бе приет през август от Сената. За да влезе в сила, той трябва да бъде подписан и от Тръмп.

Ако това се случи, до 30 дни САЩ трябва да въведат санкции срещу Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и други руски банки с държавно участие и техните подразделения, да анулират визите и да забранят влизането в страната на президента на Русия, премиера, министрите на отбраната, външните работи, финансите, енергетиката, на шефа на Генщаба и командващите войските, шефовете на Федералната служба за сигурност, Росгвардия и др. Ограничения ще се наложат и на ръководството на "Росатом", танкери от "сенчестия" руски флот и приемащите ги чуждестранни пристанища. Санкциите се прилагат и за всички руски проекти за втечнен природен газ (LNG) и енергийни проекти в Арктика.

По-строгите санкции срещу Централната банка и държавните банки биха могли да доведат до спиране на доставките на долари и евро в брой за Русия, смята анализаторът на Freedom Finance Наталия Милчакова.

Според законопроекта, САЩ ще могат да налагат до 100% мита на петте най-големи купувачи на руски петрол и газ, при които делът на руските енергийни ресурси във вноса на Русия надвишава 15% (това ще засегне Индия и Китай). Подобни мита ще се налагат и на държави, които помагат на Русия да избегне санкции. Руският износ за САЩ ще бъде обложен с 500%.

"Символично е, че приемането на законопроекта "Греъм" стана в нощта на поредната руска атака", написа украинският президент Володимир Зеленски в Телергам. Той благодари на подкрепилите закона сенатори и илюстрира поста си със снимки от разрушенията от поредната руска атака.

Тази нощ Русия атакува Украйна с дронове и ракети, включително балистични. Целта отново бе гражданската инфраструктура. Щети има в осем региона. В Сумска и Одеска области са атакувани обекти на енергетиката, а в Киев и Одеса - жилищни сгради. Над 10 души са ранени, сред които има и деца.

Реакция

Кремъл също коментира приемането от Конгреса на САЩ на законопроекта за „адски санкции“.

Говорителят Дмитрий Песков заяви, че Русия разглежда тези стъпки като „неприятелски действия“ и че новите санкции, ако бъдат въведени, ще „усложнят усилията за намиране на мирно решение в Украйна“.