Снимки показаха тежки поражения в американски военни бази

Ексклузивни снимки, получени от CBS News, показват значителни щети по редица военни позиции на САЩ в Близкия изток вследствие на ирански ракетни и дронови атаки. Снимките, предоставени от анонимни военнослужещи в активна служба, показват разрушени сгради, превозни средства и оборудване в бази в Саудитска Арабия и Кувейт.

Във военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия е бил ударен самолет „Боинг Е-3 Сенти“, като опашната му част е откъсната.

В лагерите „Кемп Бюринг“ и „Кемп Арифджан“ в Кувейт снимките показват повредени казарми, каравани и превозни средства. Военнослужещ, намиращ се на мисия, заяви пред CBS News: "Това са сериозни щети по нашите бази, за които американската общественост не е била информирана. Ние стоим там със затворени очи и ни удрят в лицето."

Друг военнослужещ критикува отбранителните системи на САЩ, като казва: "Ние не защитаваме тези бази. Просто гледаме как ги разрушават."