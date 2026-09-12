Взривът в Лайпциг е дошъл от България

Германски разследващи са идентифицирали предполагаем служител на руското военно разузнаване като ключов организатор на операцията с дрон, натоварен с експлозиви, на летище Лайпциг/Хале през август. Тогава в близост до украински товарни самолети "Антонов Ан-124" беше открит дрон с взривни вещества. Взривните вещества идват от България, твърдят германските медии.

Според Welt am Sonntag от 12 септември поверителни материали по разследването свързват единия от двамата идентифицирани заподозрени пряко с руското военно разузнаване ГРУ. Вестникът съобщава, че предполагаемият агент е координирал подготовката и логистиката на операцията.

Заподозрените са идентифицирани като руския гражданин Олег Л. и беларуския гражданин Андрей К. Разследващите смятат, че Олег Л. е изпълнявал организационна роля, докато Андрей К. е участвал в осъществяването на операцията.

Welt am Sonntag съобщава, че Олег Л. е пристигнал в Германия през Турция, а по-късно е напуснал страната от летище Берлин-Бранденбург, заминавайки за Сърбия. Според информацията германските служби за сигурност вече са разполагали с данни за предполагаемите му връзки с ГРУ, когато той е влязъл в страната, но не са го поставили под наблюдение.

Сега разследващите смятат, че той се е върнал в Русия. Die Zeit отделно съобщава за същите констатации, позовавайки се на разследването на Welt am Sonntag.

Разследващите проверяват и как експлозивите, използвани в операцията, може да са достигнали до Германия. Според публикациите материалите може да са били транспортирани през България и Сърбия, вероятно укрити в камиони, след което да са били поставени в тайници под земята.

Разследването е свързано с инцидента от 4 август на летище Лайпциг/Хале, когато властите откриха дрон с експлозиви в близост до украински товарни самолети. Взривното устройство не се е задействало и впоследствие е било обезвредено. По-късно германски медии съобщиха, че в близост до летището са били открити и други дронове, свързани с инцидента. Премиерът Радев преди седмица и лидерът на ПП на ПБ осъдиха диверсията с дрона, но отказа да споменат Русия, защото според тях липсват доказателства.