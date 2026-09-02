Авиокомпании отменят полети за Русия след заплахата на Украйна

Х/Осторожно Разтревожени пътници чакат напразно на московското летище "Внуково", след като са научили, че полетите им до Турция са отменени.

Чужди авиокомпании започнаха да отменят полети от и до Русия. Това стана ден, след като украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руското въздушно пространство вече не е безопасно и дронове може да ударят граждански самолети.

Само през последните 24 часа близо 80 полета вече бяха отменени или забавени на московските летища. За днес отменените полети са били 27. Руски туристи в Анталия са чакали да излетят за московското летище "Домодедово" почти 10 часа. От една от турските авиокомпании - "Пегасус", са обяснили, че нямат представа как ще се развие ситуацията занапред, тъй като властите в страната не разрешават излитания за Русия. Специално "Пегасус" отмени 12 полета от и до летище "Внуково" в руската столица. Тази авиокомпания уверява, че анулиранията са само за 1 и 2 септември, а полетите по-нататък ще се изпълняват по график. Планирани били и допълнителни полети за пътниците, засегнати от анулиранията.

Пътници на полет PC1456 на "Пегасус" от Бодрум до Москва разказват пред Телеграм канала "Осторожно! Новости", че им е казано, че всички турски авиокомпании са отменили полети поради "ситуацията с въздушното пространство". И действително - три полета на "Търкиш еърлайнс" от Москва до Истанбул, един полет на "Несма Еърлайнс" от Москва до Шарм ел-Шейх и един полет на "Ширак Авиа" до Ереван също са били отменени през нощта и тази сутрин. "Флайдубай" отменя полет от "Внуково" до Дубай, както и "Кувейт Еъруейс" - от Кувейт до "Домодедово". Иначе бъдещото разписание на полетите на "Търкиш еърлайнс" засега остава непроменено.

Има и много случаи на полети на турски превозвачи, които са били връщани във въздуха, за да не навлизат в руското въздушно пространство.

Заради опасност от дронове летищата спряха работата си през нощта - "Внуково" за 3 часа и 20 минути, "Домодедово" за 1 час и 46 минути на 1 септември. Днес ограничението на "Внуково" е било по-дълго - 5 часа и 2 минути, а на "Домодедово" - 3 часа и 21 минути.

А заканата на украинската страна бе потвърдена с писмо до Международна организация за гражданска авиация (ИКАО), в което се посочва, че "Украйна, упражнявайки присъщото си право на самозащита в съответствие с член 51 от Устава на ООН, е принудена да реагира адекватно на руските терористични въздушни атаки".

Междувременно компанията Osprey Flight Solutions, която е специализирана в оценка на авиорисковете, предупреди своите клиенти за ръст на опасността на полетите над Русия заради украински удари или възможни грешки на ПВО.

ОТМЯНА И ПО ВОДА

Двата най-големи турски превозвача на контейнери - "Аккон Лайнс" и "Аркас Лайн" преустановяват курсовете си към всички руски пристанища заради зачестилите случаи на атаки срещу търговски кораби в Черно море, съобщава "Хюриет", цитиран от БТА.

Според съобщение, разпространено до клиентите на "Аккон" на 27 август, компанията официално прекратява курсовете си до всички руски пристанища, като всички товари, които вече са изпратени, ще бъдат върнати обратно към местата, от които са тръгнали. В съобщението се посочва, че причината за решението е нарастващият риск за екипажите, корабите и товарите, предизвикан от ескалацията на напрежението в Черно море и зачестилите удари срещу търговски кораби там.