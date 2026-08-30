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Кораб с 267 души потъна в Кипър на 514 м дълбочина

Голяма част от туристите са спасени, но е много вероятно сред пострадалите да има и българи

30 Авг. 2026Обновена

Пътнически кораб с 267 души на борда потъна край северния бряг на Кипър днес. Катамаранът е плавал от Кирения към турското пристанище Ташуджу, провинция Мерсин. Инцидентът е станал на около 4 мили след отплаването. През деня в бурното море бе в ход голяма спасителна операция. Сведенията засега не са съвсем сигурни - счита се, че 237 души са спасени, 7 души са загинали, за 23 души акцията по спасяването се оказа безуспешна. Плавателният съд потъна. Съобщава се, че дълбочината там е 514 метра. 

8 от 267-те човека на борда са екипаж.

Кадри в социалните мрежи показват моменти от бедствието и спасителната операция. Хората са облечени в спасителни жилетки.

Смята се, че основна причина за потъването е внезапно влошаване на метеорологичните условия. Силното вълнение е направило пробив в корпуса и бързо навлязла вода. Всичко това са обяснения на министъра на транспорта на Севернокипърската турска република Ерхан Аръклъ. Отделно, от вчера кадри в социалните мрежи на почиващи хора в Кипър показват влошаващо се време.

Плавателният съд е катамаран "Filo Jet", на компанията "Filo Denizcilik", съобщи БГНЕС, позовавайки се на чужди медии. Официалният график на компанията показва, че корабът е трябвало да изпълни курса Кирения–Ташуджу с отплаване в 12:00 часа.

Корабът е започнал да поема вода откъм кърмовата част. Капитанът е установил проблема и е направил опит да го върне към Кирения. Но съдът се е преобърнал. Тази версия за последователността на събитията все още не е потвърдена от официално разследване. 

След подаването на сигнала към района са насочени подразделения на бреговата охрана, спасителни екипи, хеликоптер и други плавателни съдове. В операцията са се включили не само официалните спасителни служби, но и намиращи се в района частни, риболовни и търговски плавателни съдове.

По данни на турски и кипърски източници спасените хора се транспортират към пристанището на Кирения, откъдето се насочват към медицински заведения. Здравното министерство на Северен Кипър съобщи, че са предприети необходимите мерки както в района на пристанището, така и в болниците.

Според източник на "Сега" тази линия е и много използвана от българи, живеещи в Кипър, за Турция.

Очаквайте подробности

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