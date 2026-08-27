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ПБ праща трима депутати на дело срещу българка в Македония

Управляващите ще бдят дали са защитени правата на Ива Михайлова

Днес, 19:00
Ива Михайлова
Стопкадър/БНТ
Ива Михайлова

Интересен политически знак изпращат управляващите на Северна Македония. От "Прогресивна България" съобщиха, че трима техни депутати ще заминат за делото на българската гражданка Ива Михайлова в съседната страна.

Михайлова е жителка на Кочани и е с двойно гражданство. Местните власти не ѝ позволяват да напуска града, защото след катастрофа през октомври миналата година са отнели нейните лични документи, включително българските. Тя се опитва да напусне страната за лечение, но не получава нужното разрешение.

Сега ПБ праща депутатите Иван Голомеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев на делото, което ще се проведе в Кочани на 31 август. И тримата са членове на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина.

Според съобщението на парламентарната група те "ще проследят отблизо хода на съдебното заседание и ще информират българската общественост за развитието по случая".

"ПГ "Прогресивна България” настоява за справедлив процес, защита на правата на Ива Михайлова и възможност тя да получи необходимото медицинско лечение", обясняват управляващите.

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Ключови думи:

Прогресивна България, Северна Македония, Ива Михайлова

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