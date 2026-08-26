ПБ призна един грях за 100 дни

В началото на новата парламентарна сесия се оказа, че управляващите нямат нищо съществено, за което да се упрекнат през първите си 100 дни във властта. Така излезе от политическата декларация, която направи тази сутрин водачът на парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) Петър Витанов.

Той започна със странната забележка, че в края на миналата сесия с колегите му благодарили на опозицията за нейните критики, но го сторили само "от учтивост, защото освен упреци, чухме малко конструктивни неща".

"В началото нашите по-млади и неопитни депутати изпитаха обяснимо объркване с процедурите и в кулоарите на този парламент. Докато вие, колеги от опозицията, превръщахте моментния ни административен смут в голяма политическа новина, ние написахме законите, за които вие нямахте нито воля, нито желание", каза Витанов. Този "смут" се оказа и единственият проблем, който той открива в работата на мнозинството.

Водачът на депутатите на ПБ похвали групата си, че "наваксаме пропуснатото, включително с изключително трудния бюджет, и започнахме важни реформи". А опозицията разкритикува като продължи линията, подхваната от негови колеги, че ПБ е жертва на "партийни тролове".

"В последите месеци тролове на някои политически партии отнеха възможността на българите да разговарят свободно в социалните мрежи и превърнаха дискусиите в генератор на омраза за партийна употреба", смята Витанов. Но предупредително добави, че "троловете не гласуват и това ще се види на изборите през октомври".

Той беше категоричен, че парламентарната група застава твърдо зад управленската програма на правителството на Румен Радев. Открои няколко съществени момента занапред:

- търсене на консенсус за почтен и работещ Висш съдебен съвет ("Искрено подаваме ръка на всички онези, които се срамуват от действията на настоящия ВСС", каза Витанов);

- промени в здравеопазването - спиране на практиката на постоянни доплащания от джоба на пациента, централизирано купуване на лекарства, консумативи и апаратура, частните болници ще прилагат Закона за обществените поръчки, когато работят с публичен ресурс;

- ревизиране на размера на концесионните такси;

- ограничаване на "административния лукс", намаляване на членовете на бордовете на държавни фирми и техните заплати, оптимизация на държавния апарат;

- подготовка на законодателство в защита на гражданите от произвола на колекторските фирми.

ГЕРБ минава от "конструктивна към критична опозиция"

От името на ГЕРБ-СДС Тома Биков констатира, че първите 100 дни "не показаха потенциал нито за нов тип решения, нито за нова посока, нито за нова динамика в обществено-политическия живот". "Правителството на Румен Радев се държеше, така сякаш се намираше в края на мандата си – основната му цел беше да не понесе публични негативи от управлението", смята той.

Биков предупреди, че кабинетът може да се окаже "с преходен характер, като извърши преход от една политическа криза към друга". Що се отнася до ролята на партията му, тя вече "ще премине от режим на конструктивна опозиция в режим на критична опозиция". По отношение на двете големи задачи за тази сесия – държавният бюджет и ВСС, той подчерта, че те са отговорност изцяло на ПБ. ГЕРБ няма да номинира свои кандидати за съдебния съвет, а при гласуването ще решава на базата на различните кандидатури.

Депутатът засегна и президентските избори – предупреди, че ако "Дондуков" 2 бъде подчинен на еднолична власт, това ще доведе до криза на управлението и обществено напрежение. Затова опозиционните сили трябва да представят алтернатива, така че да се балансира политическата система, което няма да е възможно, докато те продължават с нападките помежду си.

ПП предупреди властта за "гореща зима"

Според ПП в първите дни "надеждите се разпадат и се превръщат в огромно разочарование". Като причина за това, бившият премиер Николай Денков, който представи позицията на партията, открои инициативата "кошница с грижа", претърпяла провал, приетият държавен бюджет, ощетил доходите на хората, и съдебната реформа, засега все още само на хартия.

"Има ли поне един арест на олигарх или на бандит с политическа протекция? Има ли поне един свален имунитет на депутат? Ако няма – по-добре е премиерът да замълчи, защото тези непремерени хвалби бързо ще превърнат разочарованието у хората в справедлив гняв", коментира Денков.

По думите му, управленската програма "чертае светло бъдеще с кухи лозунги", а и няма хора, които да я изпълнят, защото властта се пълни с "назначения на модела Пеевски-Борисов". Заради последното в ПП са скептични към заявката за промяна във ВСС.

"Искате ли и можете ли? Отговора го очакват всички български граждани. И ако той продължава да бъде все така неубедителен, зимните месеци ще станат много, много горещи", предупреди Денков депутатите от мнозинството.

ДБ изисква реални промени

В позицията на ДБ, представена от Надежда Йорданова, се критикуват управляващите, че увеличават държавния дълг, назначават кадри на ИТН, ГЕРБ, БСП и ДПС, разделят обществото и изолират страната от Европа. Формацията настоява ПБ да докаже как ще ограничи възможността от политическо овладяване на съдебната система и протестира срещу "празния стол във външната политика".

Йорданова обвини управляващите, че натискат журналистите да приемат безкритично тезите на правителството. "БНР не е пресцентър на Министерския съвет. Неговата работа не е да осигурява комфорт на властта, а да задава въпросите, които тя предпочита да не чува", изтъкна депутатът. И изрази тревога от "сигналите за възможно пренареждане на собствеността в големи частни медии".

Тя посочи, че ДБ ще оценява следващите 100 дни според това какво реално се е променило: "Има ли България по-независим съд и по-отчетна прокуратура? По-малко политизирани регулатори и служби? Повече конкуренция и инвестиции? По-здрави и с по-дълъг живот хора? По-добро образование? По-ефективна администрация? По-свободни медии? По-силно място в Европа?"

ДПС настоява да пазим партньорството със САЩ

На практика никаква конкретика нямаше в декларацията на ДПС, изложена от депутата Айтен Сабри. Тя изреди външни предизвикателства пред страната – руската агресия, регионални военни конфликти, предстоящи избори с непредвидим резултат в редица членки на ЕС, проблеми на международните пазари. Поне на два пъти повтори, че страната трябва да пази стратегическото си партньорство със САЩ и да отстоява европейския си път. Във вътрешната политика ДПС ще оценява всяка политика според ефекта върху българските граждани.

"Възраждане" твърди, че най-малко е гласувала заедно с ПБ

Интересен подход избра лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Той представи статистика за това доколко съвпадат гласуванията на опозиционните сили с тези на управляващите. По неговите данни депутатите от ДПС са гласували с ПБ в 70 процента от случаите; ГЕРБ – 62 процента; ДБ – 61 процента; ПП – 53 процента; а "Възраждане" – 39 процента.

След това той се впусна в дълго сравнение между индустриалното производство през 1988 г. и 2018 г., което според него доказва упадъка на страната за този период. Накрая се закле, че ще продължи да се бори за България и убедено предрече, че "ние ще сме тези, които ще тържествуваме".