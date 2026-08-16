Според ГЕРБ държавата се "управлява от двойкаджии"

Фейсбук/Бойко Борисов От партията на Бойко Борисов обявиха, че толерансът, даден на управлението, е изтекъл и започват да му търсят отговорност.

След като Румен Радев се похвали , че е преборил олигархията и изрази задоволство от работата на правителството си, дойде ред и на оценките на опозицията за първите 100 дни на кабинета и те далеч не са ласкави.

От ГЕРБ заканително обявиха, че толерансът, който дали на ПБ, е изтекъл и сега "започва критичното търсене на отговорност за качеството на управлението". Според партията на Бойко Борисов управляващите трябва да носят отговорност за натоварения със значителен дефицит държавен бюджет и са закъснели с управленската програма, появила се практически на стотния им ден във властта. "Обещаха ни държава 2.0. Оказа се, че я управляват двойкаджии", коментират герберите.

Те посочват като проблем кадровата политика на правителството, но за разлика от ПП и ДБ, които говорят за реставрация, хората на Борисов твърдят, че има "кадрова метла". По отношение на външната политика смятат, че липсва яснота и предвидимост, като кабинетът "говори едно в София, оставя впечатление за друго в Киев и обяснява трето пред съюзниците си". "Румен Радев е властта. И вече няма алиби", завършва позицията на ГЕРБ.

От ПП обвиняват премиера, че "напълни властта със службогонци от стария политически модел" и като доказателство пускат дълъг списък с назначения в различни държавни структури. В здравеопазването посочват Иванка Динева и Петко Салчев, които определят като номинации на ГЕРБ; в земеделието - бившия депутат от ИТН Пламен Абровски, назначен за земеделски министър; във външната политика - лансираната от ИТН Велислава Петрова-Чамова, оглавила българската дипломация; в енергетиката - Кирил Темелков, някога изпълнителен директор на "Булгартрансгаз" през управлението на ГЕРБ, а сега зам.-министър, и много други.

"Това не е разграждане на модела. И със сигурност не е "елиминиране на олигархията" от политическата власт. Напротив – старият модел се върна с още по-голяма сила", допълват от ПП и призовават гражданите да им сигнализират за "кадри от стария модел" в различните региони на страната, за да направят карта на властта в България.

Критична е оценката и на ДБ. "След сто дни формулата вече се очертава: дълг и данъци вместо реформи и модернизация; кадрова подмяна вместо демонтаж; календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма; празен стол и изолация вместо влияние в ЕС и защита на националната сигурност и приоритети; разделение в обществото вместо лидерство и национален консенсус за бъдещето", обявиха от формацията.

"Кранчетата към публичния ресурс не са затворени. Старите зависимости не се премахват - пренареждат се в службите, регулаторите, здравеопазването, енергетиката и държавните дружества. Назначават се изпитани и удобни за различни власти червени кадри. Герберските калинки станаха прогресивни копринки. Това не е рестарт, а реставрация", добавят от ДБ.