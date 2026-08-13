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Ефективни институции ще има чак в края на мандата

Големите размествания и оптимизация на структури ще са през 2027 г.

Днес, 08:36
Министерствата ще пишат закон за ефективна администрация, но чак през 2028 г.
Министерски съвет
Министерствата ще пишат закон за ефективна администрация, но чак през 2028 г.

Правителството обещава в управленската си програма сериозна оптимизация на администрацията. За догодина е планирано премахване на дублиращи се структури, в това число и оптимизация на териториалните звена на централни органи. Кабинетът  обаче е оставил чак за края на мандата въвеждане на гаранции за ефективност в работата на администрацията, показва прегледът на документа. 

За догодина се обещават серия от мерки за оптимизиране на администрацията, които бяха коментирали и около бюджета за 2026 г. Заявките за догодина са за много сериозни размествания - включително на ниво на оптимизиране на териториални звена на администрацията. Част от структурите ще престанат да съществуват самостоятелно и ще преминат към администрацията на министерствата. Подобни идеи вече се чуха в сектор здравеопазване и предизвикаха бурни протести още на ниво идея. Тези размествания ще доведат до намаляване на управленските нива, ще се въвеждат и споделени услуги. 

Амбицията за въвеждане на  инструменти, които да гарантират ефективност в самата работа на институциите, обаче е оставено съвсем за накрая. Ясно е, че изготвянето на изцяло нови закони отнема време, но не звучи оправдано въвеждането на преглед на ефикасността на изпълнението на стратегии и програми да се отлага чак за 2029 г., коментират експерти. Това ще се случи, след като преди това през 2028 година се приеме нов закон, който да уреди процеса за планиране, изпълнение, измерване на резултатите, отчетност и отговорност на администрациите. Чак след това през 2029 г. ще се въведат самите инструменти - обвързване на резултатите с бюджета, въвеждане на ежегоден преглед на ефективността на изпълнение, разработване на система за мониторинг на изпълнението на целите на ежегодните цели на администрацията. 

Отлагането до 2029 не звучи оправдано на фона на факта, че и в момента администрацията залага цели в програмните си бюджети, макар и целеполагането, и отчитането да се правят формално.

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Ключови думи:

административна реформа, правителство на Румен Радев

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