Депутатът Антон Кутев от "Прогресивна България" даде странна собствена версия защо България не е в Коалицията на желаещите, подкрепящи Украйна. Пред БНТ Кутев обясни отказа на българското правителство да се включи в коалицията с това, че България е страна с различен профил – православна, славянска, пише на кирилица, от тези, които участват в коалицията.

"В тази коалиция са само седем, осем или девет държави и те са с друг профил. Ние на Балканите имаме съвсем друга история. Ние сме православни, ние пишем на кирилица, ние сме славяни. Има съвсем друг профил България. Ние не можем и не бива да налагаме други неща на българския народ. Правителството се съобразява с исканията на българите. Поляците и балтийците имат други искания", обясни виждането на управляващите Кутев. В Коалицията на желаещите, според френските инициатори в момента участват 35 страни. От балканските страни това са Румъния, Северна Македония, Гърция, Хърватия, Словения - първите три са православни, а Северна Македония пише и на кирилица. Кутев явно бърка Коалицията на желаещите с антибалистичната коалиция ФРЕЯ, която включва 8 западноевропейски страни плюс Украйна. Самата Украйна също пише на кирилица, там са равнопоставени и католическото, и православното вероизповедание. Думите на Кутев са и объркан опит да се обясни т.нар. многовекторна международна политика, която налагат премиерът Радев и вицепремиерът Иво Христов. Понятието многовекторна политика е руски патент.

За отбелязване е, че на приема в украинското посолство снощи по случай 35-годишнина от независимостта на страната, нямаше нито един представител на властта.

Няма обявена победа над олигархията, а само началото на битка срещу нея, продължи Антон Кутев.

"Нищо подобно не сме казвали. Това, което казахме, е, че започнахме борбата, и действията, които сме предприели, са спешните и неотложните за борбата с олигархията", каза той.

По думите му, тази борба ще се води крачка по крачка, а не с еднократен акт. "Видяхме какво става като арестуваш Борисов – той излезе и се оказва, че си го изпрал. Целта е да въведем ред. Не става дума за Борисов и Пеевски", коментира той.

Наскоро премиерът Румен Радев каза : "Ние последователно изпълняваме нашите предизборни обещания с ясни конкретни стъпки. Ние успяхме да изпълним първа точка - елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта." А вчера обясни , че е имал предвид, че Бойко Борисов и Делян Пеевски вече не били в управлението, а олигархията тепърва ще бъде чистена от институции, служби, икономика и медии.

Кутев нападна опозиционните сили, че непрекъснато се опитват да провокират управляващите. "Цялата политическа класа е срещу нас, защото ние имаме 131 депутати, а всички заедно имат 109", смята той.

Депутатът изрази пълната си убеденост, че Румен Радев "няма да направи никакви компромиси и да позволи на никой да мишкува зад гърба му". "Той може да бъде много рязък, когато реши; може да се освобождава от хора абсолютно рязко, когато смята, че не отговарят на принципите му. Сигурен съм в неговия интегритет", похвали Кутев партийния си началник.

Той допусна, че действията на властта могат да са по-бавни от това, че Радев се опитва да "контролира цялата среда". Но изтъкна, че премиерът има право да налага своя начин на мислене, защото благодарение на него "Прогресивна България" е спечелила властта.

Кутев очаква съществени промени да настъпят след избора на новия Висш съдебен съвет, а след това и с избора на главен прокурор. "Прокуратурата е спирачка в момента", заяви той, като допусна, че от държавното обвинение ще му звънят за това, че казва тези думи.