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Бодигардът на Борисов заряза НСО заради него

Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, обяви преди 3 месеца МВР-шефът Иван Демерджиев

21 Авг. 2026Обновена
Бойко Борисов с охранител в Русе
Агенция АНОНС
Бойко Борисов с охранител в Русе

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се появи с дългогодишния си бодигард от Националната служба за охрана в Русе. Това се вижда от снимки в материал на  Агенция АНОНС, в който се разказва за пристигането на Борисов в града за партийно събрание на ГЕРБ. На нея лидерът на ГЕРБ маха към неизвестни лица, а точно пред него е служителят на НСО, който най-дълго е около него - и като премиер, и като депутат.

Снимката веднага направи впечатление в социалните мрежи, още повече, че тя идва след твърденията на управляващите от "Прогресивна България" как са свалили охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. От НСО обясниха пред "Сега", че човекът от снимката не е техен служител. По информация на "Сега" охранителят е напуснал, за да може да продължи да работи за лидера на ГЕРБ, след като охраната му беше свалена.

На 13 май зам.-шефът на ГЕРБ Томислав Дончев обяви: "От утре охраната на г-н Борисов е свалена, с решение на въпросната комисия. Това при всички случаи изглежда като емоционално, не дай боже, политическо решение, но в никакъв случай институционално. Защото тук не става дума за Борисов. Тук става дума за бивш министър-председател и подчертавам, бивш главен секретар на Министерството на вътрешните работи с традиционни проблеми с организираната престъпност".

По онова време лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира в профила си във "Фейсбук" отпадането на охраната му от НСО с думите: "Радвам се, че в българските служби вече няма данни за вътрешни и външни заплахи срещу мен. Радвам се, че от днес съм сигурен и свободен български гражданин."

 

"Снемането на охраната от Националната служба за охрана (НСО) на Делян Пеевски и Бойко Борисов е плод на анализ на съответната информация, постъпила от компетентните институции. Не е политически акт и не бива да се третира като такъв. Обещахме работещи институции - това беше нашето послание като политическа сила. Има обмен на информация между институциите, считано от понеделник. Това е довело до вземане на решение на съответната междуведомствена комисия да отпадне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов", заяви през май вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерския съвет. 

"Делян Пеевски и Бойко Борисов остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число и от страна на МВР. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се считат за застрашени, да си обезпечат охрана. Охраната с държавни средства, продължила десетки години, приключва, считано от днес", подчерта вътрешният министър. 

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Ключови думи:

Бойко Борисов, охрана, НСО

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