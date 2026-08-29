Борисов смята изборите за предрешени

"Сегашните избори са предрешени. Всички дружно помагат на г-жа Йотова да спечели президентските избори и можем отсега да я поздравим", заяви в Перник лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му тези президентски избори не са като преди. „Дори “Прогресивна България” не издигат кандидат, а подкрепят кандидат на инициативен комитет и се прилепят към Илияна Йотова. Същото виждам и при кандидатурата на Андрей Гюров. В последните години заради очернянето на всички от всеки, ролята на политическите партии и на партиен кандидат е обречена още от самото начало. Представете си преди години ГЕРБ да не издигне партиен кандидат? Тогава се мерят силите“.

„Остават още 10 дни да дойде разум, за да може да се противопостави дясното на лявото. Ако не, това означава, че всички дружно помагат на г-жа Йотова да спечели и можем отсега да я поздравим. А и с тези машини за гласуване под ръководството на МВР и начина, по който действат, изборите са приключили преди да почнат. Изтекъл срок на годност, несертифицирани машини, които ще ги пипат полицаите….Трябва ли да пусна партията в решен мач? Може, ако е общо, дясно, демократично обединение. В противен случай не виждам смисъл“, коментира лидерът на ГЕРБ

Той заяви, че истината понякога е горчива, но е истина. „И по-добре истината, отколкото да се шмекерува. Имахме шанс за партиен кандидат с Димитър Николов. Само че той сега трябва да пази политическа неутралност заради “Евровизия” и го разбираме и го подкрепяме, защото това е по-важно за страната ни“.

„Аз съм се кандидатирал достатъчно, 20 пъти партия ГЕРБ сме спечелили няколко десетки избори-парламентарни, кметски, президентски, европейски. Три пъти съм бил премиер на тази държава, редовно избиран. Два пъти съм бил избиран от столицата за кмет. Докога да се кандидатирам? Затова и на Националното ни събрание подготвяме новата смяна, с уважение към всички опитни, така че ГЕРБ да продължи да съществува и без мен“, посочи той.

По думите му трябва време, в което хората да разграничат истината от лъжата. „Всичко, направено в държавата в последните 20 години, е направено от нас. Кой направи магистрала “Люлин”? Кой направи, така че от Перник всеки ден 40 000 души да отидат на работа в София? Кой направи метрото след това, за да могат перничани да си спрат колата и да се придвижват с метрото? Кой направи пътя през Владая? Е, сигурно сме грешили. Нека видим кога другите партии ще направят това, което е направил ГЕРБ. Те друга опозиция нямат. Има само едни кресливи хора, които пускат постчета и не си дават сметка, че по този начин никога няма да управляват“.

Пред журналисти в Перник Борисов коментира и изборния процес. Той изрази недоверие към машинното гласуване и действията на институциите. Борисов заяви, че според него има проблеми със сертифицирането и контрола на машинитe.