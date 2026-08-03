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Мирчев атакува Борисов за OFAC и Божков

Бившият премиер първо да даде отговори и после да говори за "обединение на дясното", иска съпредседателят на ДБ

03 Авг. 2026
Ивайло Мирчев разговаря с Бойко Борисов
БГНЕС
Ивайло Мирчев разговаря с Бойко Борисов

Съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев атакува остро лидера на ГЕРБ Бойко Борисов след като ден по-рано името на бившия премиер за първи път се появи в официален документ на Американската служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към финансовото министерство на САЩ. Той направи това в пост във "Фейсбук".

Повод за атаката е, че преди това, в своя публикация в неделя, сайтът BIRD цитира документацията по делото, по което Васил Божков оспорва пред федерален съд наложените му санкции за корупция по глобалния закон "Магнитски".  По това дело OFAC е ответник, а Божков е ищец. Цитираният документ е отговор на OFAC по искането на Божков за произнасяне на съда. В него е описана ситуацията, довела до санкциите срещу бизнесмена.

"След публикацията на BIRD всеки път, когато Бойко Борисов излезе да говори за "обединение на дясното", за общи кандидати, за посоката на държавата и за това кой трябва да задава тона на обществения разговор, трябва да бъде питан за едно - какво мисли за следното: "OFAC установи, а ищецът призна, че е извършвал плащания към бившия министър-председател Бойко Борисов и бившия министър на финансите Владислав Горанов срещу това те да предоставят преференциално отношение към неговите стопански интереси. Това безспорно съответства на законовото определение и общоприетото разбиране за подкуп", пише сега Мирчев. Той продължава: "Това е формулировката в позицията на американската служба OFAC пред Федералния съд на окръг Колумбия по делото, заведено от Васил Божков. Документът е внесен в електронното досие на 31 юли 2026 г."

Мирчев пише и, че "това е официална позиция на американска държавна институция, представена пред федерален съд" и че тя не може да бъде заметена с театрални номера, клетви в деца, внуци и близки или с поредното „не коментирам части от документи"..

Веднага след появява на документа в публичното пространство Бойко Борисов обяви: "Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това" и после нарече всичко "абсолютна лъжа".

В поста си от понеделник Мирчев припомня, че Бойко Борисов е бил министър-председател три пъти - "човек, управлявал държавата толкова дълго, не може да се измъква от подобни въпроси с монолози, отклоняване на темата и политически спектакли".

"Ако Борисов твърди, че написаното от OFAC е невярно и очерня името му, логичната реакция би била самият той публично да поиска от американската институция обяснение: въз основа на какви данни са направени тези твърдения и защо името му фигурира в документ, представен пред федерален съд. Би трябвало да настоява за изясняване на случая, а не да се сърди на журналистите, които задават очевидните въпроси. Не може всичко да приключва с клетви", пише депутатът от ДБ.

Според Мирчев са нужни отговори по същество: "Какви доказателства стоят зад позицията на OFAC? Българската прокуратура вече разследва твърденията на Божков, но прекрати производството през декември 2023 г., без да се стигне до обвинение. Сега, когато има нов официален документ от OFAC, мълчанието не е приемлив отговор".

Ивайло Мирчев пита и ще изиска ли прокуратурата новите документи и доказателствата, представени пред американските институции. Ще се заинтересуват ли от тях и останалите компетентни български органи, или отново ще се престорят, че темата не съществува, пита още той.

"Ако за ГЕРБ това не е тема - това е техен проблем. Ако за партията санкциите, съмненията и подобни официални констатации не са пречка някой да заема висши позиции или да води листи - пак е техен проблем. Но не е работа на цялото общество всеки ден да слуша поредните монолози на Борисов за бъдещето на България. Преди да "обединява дясното", да даде отговорите. Без театър, без клетви и без отклоняване на разговора", посочва още Мирчев и добавя: "А ако не може или не иска - да остави политиката и обществото на мира и да се оттегли".

 

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Ивайло Мирчев, Бойко Борисов

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