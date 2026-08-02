Мирчев прогнозира нови протести наесен

"Ако продължават в този дух, единственото, което може да се очаква през есента, са нови протести. Работим по този въпрос“ - това каза по адрес на правителството в „Тази неделя“ по bTV Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“.

Мирчев определи бюджета като "престъпно слаб" и заяви, че правилният начин за противодействие "не е сезиране на Конституционния съд".

„Близо 100 дни управление се оказа, че „Прогресивна България“ не са готови, не знаят как и че не могат“, каза още той.

„Пряка военна опасност за населението на Безмер няма, но винаги са възможни различни хибридни атаки. Не мисля, че опасенията на хората там са правилни в случая“, смята Мирчев. „Въпросът е как българското правителство взе това решение и как то се грижи за сигурността на българските граждани“, допълни той.

Мирчев заяви, че има обосновани съмнения за това, че в „Лукойл“ се преработва руски петрол. „Има съмнения за това, че в открито море се претоварва петрол, който е руски с казахстански сертификати. Има съмнение за контрабанден петрол. И всичко това отива в рафинерията „Лукойл“, каза съпредседателят на "Да, България".

Мирчев бе категоричен, че общ десен кандидат за президент между „Демократична България“ и ГЕРБ няма как да има.

Малко по-късно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува „Демократична България“ за това, че не се подписаха под жалбите, които ГЕРБ и „Продължаваме промяната“ внесоха до Конституционния съд за бюджета