Ивайло Мирчев: В Дубай са разпределяли порциите

"Разкритията, които направи вътрешният министър Демерджиев за частните полети на Пеевски и хората, които са го придружавали, показват защо беше важно да има парламентарна комисия, която да установи несъответствията в имущественото състояние на Пеевски. Такава комисия беше предложена от нас още в началото на парламента и отхвърлена от управляващите", каза съпредседателят на "Демократична България" Ивайло Мирчев пред БНР.

"В дъното на тези разкрития стои сигнал на „Демократична България“ – един от над 20, които сме подавали срещу Пеевски през годините и които винаги са били смачквани от прокуратурата. Когато на служебния министър Дечев и на сегашния Демерджиев се подава разнопосочна информация от различни органи в МВР, това е голям проблем", отбеляза депутатът.

"Важно е да излязат всички детайли за това с кого е пътувал Пеевски, защото има информация, че при тези стотици пътувания са били разпределяни порциите в държавата и обществени поръчки за стотици милиони", твърди Мирчев. Той разказа пред БНР, че в Дубай заедно с Пеевски са били и собствениците на големи строителни фирми. Там се казвало - ти получаваш тази поръчка, ти другата и т.н.

Мирчев припомни, че "часове след избора на Десислава Атанасова за конституционен съдия от „Да, България“ проведохме заседание на Националния съвет и излязохме с резолюция, в която признахме, че сме допуснали грешка. И то не просто декларативно, от това последваха реални последствия и поемане на отговорност, което е рядкост в българската политика."

"Ролята на ГЕРБ е да подкрепя изключително силно всяко едно управленско решение, което запазва модела на завладяната държава. Най-силно това се вижда в здравеопазването. Все същите хора контролират парламентарната комисия, медицинския надзор и здравната каса", коментира Мирчев.

"Въпреки съмненията, които изразихме в пленарна зала - че в ДАНС съществуват разработки за потенциални сериозни корупционни действия срещу д-р Асен Меджидиев и проф. Момчил Мавров, от „Прогресивна България“ отказаха да отложат избора на Меджидиев за подуправител на НЗОК и той беше избран, включително с гласовете на ГЕРБ. Виждаме просто ротация на добре познати играчи", припомни Мирчев.

Депутатът отбеляза, че "когато става въпрос за огромен финансов ресурс, моделът продължава да работи с пълна сила. В здравеопазването говорим за близо 6 милиарда евро публичен ресурс. Подобен е казусът във ВиК холдинга, в управата на който беше избран Пламен Манолов, срещу когото също има достатъчно данни за корупционни практики в "Националната спортна база". Подобна е ситуацията в „Автомагистрали“, в енергетиката и на много други места.

Ако този модел се репликира отново и в новия ВСС, възниква въпросът защо бяха тези протести в края на 2025 г."

Мирчев изключи обща кандидатура с ГЕРБ. "Няма да се изненадам, ако ГЕРБ подкрепят кандидат за президент, подкрепен или издигнат от „Прогресивна България", заключи Мирчев.