Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ивайло Мирчев се извини на избирателите на ПП-ДБ

Напускането на "Продължаваме промяната" е политическа грешка, каза съпредседателят на "Да, България"

Днес, 12:05
Ивайло Мирчев
bTV
Ивайло Мирчев

Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев се извини на избирателите за раздялата с "Продължаваме промяната", макар това да било еднолично решение само на ПП.

Пред bTV Мирчев коментира надълго и нашироко раздялата между Демократична България („Да, България!“ и "Демократи за силна България“) и ПП, след която бе обявено, че е създаден "общ съюз за парламентарни действия". И изрази недоумение от наличието на такъв документ въобще.

"Запознахме се с документа в момента, в който от ПП ни казаха, че искат да се разделят. Беше доста особен, по-скоро включва намерения, а не структура и конкретен план. Има доста работа по него, на този етап е доста недовършен - заяви Мирчев. - Ние го оценихме [разцеплението] като голяма политическа грешка. И това е факт. Опитахме да направим всичко възможно колегите от ПП да не напускат групата. Имахме дебат в рамките на парламентарната група час и половина. Преди това нашият национален съвет имаше също много тежък дебат в ранните сутрешни часове, завършил с огромно мнозинство "за" да останем заедно. Всъщност само един гласува за подобно разделение. Надявах се, че и от ПП ще има подобно решение. Целият ни национален съвет подкрепи вземането на това зряло решение да останем в една парламентарна група. Нещо, за което хората бяха гласували само 10 дни по-рано. И в тази връзка искам да им се извиня, въпреки че не сме предизвикали ние това разделяне. Когато хората гласуват, особено след тези протести през декември, когато те искат промяна в страната си, очакват политците да бъдат техен инструмент. Не се вълнуват особено коя от партиите е била в тази коалиция. За тях е важно тази политическа сила да изпълни целите и задачите, които те са поставили на изборите. А когато 10 дни след изборите, без да сме го обявили преди това, ние им казваме: "всъщност ПП " напуска", не е честно към самите хора".

Мирчев добави, че заедно с ДСБ ще обсъдят документа, "но изглежда странно за хората да им кажем: "разделяме се, за да обявим, че ще бъдем заедно".

Запитан дали ДБ ще подкрепи партията на Румен Радев за промени във Висшия съдебен съвет, Мирчев заяви: "Когато стигнем до темата за Висшия съдебен съвет, ще видим какви са целите на "Прогресивна България", да видим какво ще поискат да се сменя и след това ще заемем своята отговорна позиция, но никой не трябва да има съмнения, че тя ще бъде последователна". 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ивайло Мирчев

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа