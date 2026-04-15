Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Бизнесменът Сталийски загуби дело за 600 000 лв. срещу Ивайло Мирчев

Любимият „котарак“ на Бойко Борисов се почувства обиден, написа съпредседателят на ДБГ

15 Апр. 2026
Александър Сталийски е считан за близък до лидера на ГЕРБ Бойко Борисов
BIRD/Фейсбук
Бизнесменът Александър Сталийски е изгубил делото за клевета, заведено от него срещу съпредседателя на "Да, България" (ДБГ) Ивайло Мирчев. Искът е от 2021 г. и е бил на стойност 600 000 лв., съобщи Мирчев на профила си във "Фейсбук".

"Александър Сталийски, любимият „котарак“ на Бойко Борисов, загуби дело за клевета срещу мен, заведено още през 2021 г. за 600 000 лв. Сталийски се почувства обиден, след като осветих апетитите му да придобие „Хиполенд“ - веригата магазини, станала обект на борисовите репресии през 2020-2021 г. Само защото служителите на „Хипо“ с униформите си идваха на масовите протести срещу Борисов и Пеевски през 2020 г.", написа Мирчев.

Според неговия пост в социалната мрежа, решението на СГС е от 17 март и изцяло се отхвърлят исковете на Сталийски.

„Съдът не намира противоправност в поведението на ответника Мирчев, напротив - приема неговата реакция на гражданин, политик, активист и изявен лидер на опозиционна партия „Да, България“ като гневна политическа реч срещу завладяната държава, облечена във формата на видеоизявление от 04.09.2020 г. - цитира Мирчев. -  Съдът намира, че въпросната публикация има изцяло политически характер и представлява критика срещу недопустимата обществена среда, в която се развиват събитията през месец септември 2020 г., и отражението ѝ върху съществуването и съдържанието на обществените отношения; значението на събитията - в периода юни-декември 2020 г. в Република България се развиват процеси на масови обществени протести срещу корумпираната власт.“

Според съпредседателя на ДБГ "държавата днес е още по-тежко завладяна и корумпирана, отколкото беше през 2020 г. Още по-многолюдните протести от края на 2025 г. го показаха ясно. И тя е завладяна от същите две одиозни фигури - Пеевски и Борисов. Основната разлика между тогава и сега е, че днес Пеевски вече е мажоритарният собственик в ОПГ-то (или ООД-то). Борисов пък е в ролята на секретарка и поддържащ персонал на Пеевски. И нищо повече. Неговото историческо време изтече - и тъжното е, че той май е последният, който ще го проумее."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ивайло Мирчев, Александър Сталийски, Хиполенд

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?