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Мирчев: Радев защитава руски корпоративни интереси

Влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл", казва депутатът от ДБ

Днес, 16:11
Ивайло Мирчев
БГНЕС
Ивайло Мирчев

Ивайло Мирчев от ДБ обяви за "нов епизод на национално унижение" изявлението на премиера Румен Радев, че правителството му ще блокира новия пакет със санкции на ЕС срещу Русия, ако в него присъства името на ръководителя на руската петролна компания "Лукойл“ Вагит Алекперов.

"Румен Радев влезе в Брюксел като премиер на България, а излезе като адвокат на "Лукойл"", написа Мирчев във Фейсбук. "Недопустимо е компания, която съди България - да диктува позицията на българския премиер в Европейския съюз. Това не е защита на националния интерес. Това е обслужване на руски корпоративни интереси", смята депутатът.

По думите му, по този начин България тръгва в обратната на ЕС и САЩ посока. "Вместо да сме част от европейския натиск срещу военната машина на Путин, ние се превръщаме в държавата, която спасява руски олигарх от санкции. В кампанията "Прогресивна България" говореше за борба с олигархията. Оказва се обаче, че борбата е избирателна. Срещу част от олигархията имитация на борба, а за руската олигархия директна подкрепа", посочва Мирчев.

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Ключови думи:

Ивайло Мирчев, Румен Радев, Вагит Алекперов

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