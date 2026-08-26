Една от новите "Шкоди" остави пътниците на гара Бобошево

Една от новите електрически мотриси "Шкода" е претърпяла технически проблем, заради който пътниците не са могли да продължат с нея и са прехвърлени на автобуси. Това потвърди БДЖ в отговори на въпроси на "Сега", след като преди седмица писахме за технически проблеми по една от линиите, които би следвало да се обслужват от новите чешки мотриси.

Инцидентът е от 20 август и доведе до колосално закъснение на крайградския влак № 50234 от Благоевград за Дупница и отмяна на пътнически влак № 50131 от Дупница за Петрич. И по двете линии някои курсове се обслужват от новите "Шкоди". "Отмяната на пътнически влак № 50131 от Дупница за Петрич на 20 август е вследствие на възникнал предходната вечер технически отказ в електрическа мотриса „Шкода“, обслужвала крайградския влак № 50234 от Благоевград за Дупница. Неизправността е довела до престой на влака на гара Бобошево. Поради необходимост от извършване на авариен ремонт мотрисата не е могла да бъде включена в експлоатация", обясняват от БДЖ пред "Сега". Според електронното табло в този случай влакът е направил 230 минути закъснение.

За съжаление, влизането в експлоатация на новите влакове съвпада с период на хронични закъснения, особено по линията София – Петрич – София. За това първо сигнализираха читатели, а проверка на "Сега" в таблото на сайта на БДЖ потвърди, че влаковете напоследък са станали непредсказуеми и закъснения от порядъка на 60 – 90 минути са станали обичайни.

Част от бързите влакове от Петрич за София например редовно трупат около час закъснение заради трансбордиране на пътници с автобуси, които на свой ред закъсняват. Случват се закъснения от час и повече заради изчакване за разминаване с друг влак. В последните дни ситуацията се усложни и заради наводнен железен път след пороите в района на Струмяни. В предишните дни на август пък проблеми бяха и високите температури. Не са редки обаче и техническите проблеми, става ясно от справка на превозвача, предоставена на "Сега".

В периода 14–20 август се отчита повишение на броя на закъсненията на влаковете, движещи се по Пета главна железопътна линия София – Петрич, потвърждават от БДЖ. Основната причина са въведените температурни намаления на скоростта в най-топлите часове на денонощието. Мярката се прилага при отчетени високи температури на релсовия път с цел гарантиране на безопасността. За периода са закъснели 41 влака поради ограничената максимално разрешена скорост в определени участъци.

Технически неизправности в електрически мотриси са причина за 38 закъснели и 8 отменени влака в същия период. Регистрирани са и закъснения, свързани с неизправности в железопътната инфраструктура, както и по външни причини – прегазени животни и заседнали автомобили на жп прелези по маршрута, показват още данните. Влаковете по направлението София – Петрич – София се обслужват с новодоставените електрически мотриси „Шкода“, наред с останалия наличен железопътен състав, поясняват от БДЖ.