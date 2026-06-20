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БДЖ пуска повече вагони на влаковете за Черноморието

Около 90% са с работеща климатична инсталация, твърдят от жп превозвача

Днес, 08:00
Продажбата на билети ще се преустановява след изчерпване на наличните седящи места
Сега
Продажбата на билети ще се преустановява след изчерпване на наличните седящи места

"БДЖ - Пътнически превози“ ще увеличи капацитета на най-натоварените влакове към Черноморието през летния сезон, като част от композициите по линиите София-Варна и София-Бургас ще бъдат с допълнителни вагони. От дружеството, цитирано от БНР, подчертават, че ежедневно следят натовареността и при засилено търсене, както и при наличие на свободен подвижен състав, ще осигуряват допълнителни места за пътуване.

Сред другите мерки е и решението продажбата на билети да се преустановява след изчерпване на наличните седящи места, за да не се "пренаселват" композициите. Затова и от БДЖ препоръчват на хората от рано да купуват билети за най-търсените летни направления. Традиционно най-много се пътува в края на работната седмица, а местата в спалните вагони често се изчерпват още в първите дни на предварителната продажба.

Що се отнася до климатизацията Анатолий Атанасов, директор „Оперативна дейност“ в БДЖ съобщава, че специално по линиите към Черноморието около 90% от вагоните са с работещи климатици

„Ежедневно извършваме профилактични проверки на състоянието на климатичните инсталации. В реално време се докладват проблемите, които и повредите, които има. Пътници се пренастаняват и на крайна гара повредите се отстраняват или, ако е невъзможно и изисква повече работа, вагоните се изваждат от експлоатация и заменят с други", казва Атанасов.

Според него във вагоните еждневно се почистват подовете, прозорците, санитарните възли и всички често докосвани повърхности, а при престой се извършва и допълнително, по-обстойно почистване.

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Ключови думи:

БДЖ, влакове

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