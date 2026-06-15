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"Ивкони експрес" ще вози жп пътници със стари холандски мотриси (галерия)

Първите три мотриси вече са ребрандирани с логото на първия ни частен жп превозвач

Днес, 14:40
Стопкадър от видеото, което показва освежаването на трите мотриси, които според RailColor са предназначени за "Юнион Експрес".
стопкадър
Стопкадър от видеото, което показва освежаването на трите мотриси, които според RailColor са предназначени за "Юнион Експрес".

Стари холандски мотриси ще возят от декември пътниците, които изберат първия частен жп превозвач у нас "Юнион Експрес". Това разкри специализираният сайт RailColor, след като наяве излязоха първи кадри на ребрандираните влакове.

Работата по освежаването на три мотриси NS ICRm, експлоатирани в Нидерландия, е приключила в Чехия, съобщава сайтът. Те са предназначени за лизинговата компания Creditas Mobility, която специализира точно в отдаване на лизинг на превозни средства в цяла Европа. Компанията придобива стари пътнически влакове, освежава ги и след това ги отдава на лизинг за жп оператори.

От известно време цари оживление в трейнспотърските сайтове за кого е доставката на влакове. Загадката беше разкрита, след като на първите три мотриси беше поставено бяло фолио и малко лого на "Юнион Експрес". На видео, разпространено от служителка на чешката фирма, натоварена с ребрандирането, се вижда първоначалното им състояние – изписани с графити, почистването, а след това и облепянето с бяло фолио.

Повече коментари предизвика илюстративната снимка на статията, която показва три локомотива от същата марка.

През февруари "Юнион Експрес" беше обявен за първия частен жп оператор у нас. През декември той трябва да започне да обслужва 25% от трафика у нас. БДЖ запазва превоза на пътници по 75% от жп линиите в страната - всички експресни, международни и нощни бързи влакове с депо София по линиите София - Варна и София - Бургас. Частната "Ивкони Експрес" ще поеме бързите влакове по линии Пловдив - Варна през Карнобат и през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района, а също така бързите влакове от Русе до Варна и до Пловдив през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района. За да извършва превозите, "Юнион Експрес" ще получи 15 нови влака от държавата и над 800 служители, които ще преминат към нея от БДЖ.

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Юнион Експрес, влакове, мотриси, БДЖ, железници

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