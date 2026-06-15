"Ивкони експрес" ще вози жп пътници със стари холандски мотриси (галерия)

Стари холандски мотриси ще возят от декември пътниците, които изберат първия частен жп превозвач у нас "Юнион Експрес". Това разкри специализираният сайт RailColor, след като наяве излязоха първи кадри на ребрандираните влакове.

Работата по освежаването на три мотриси NS ICRm, експлоатирани в Нидерландия, е приключила в Чехия, съобщава сайтът. Те са предназначени за лизинговата компания Creditas Mobility, която специализира точно в отдаване на лизинг на превозни средства в цяла Европа. Компанията придобива стари пътнически влакове, освежава ги и след това ги отдава на лизинг за жп оператори.

От известно време цари оживление в трейнспотърските сайтове за кого е доставката на влакове. Загадката беше разкрита, след като на първите три мотриси беше поставено бяло фолио и малко лого на "Юнион Експрес". На видео, разпространено от служителка на чешката фирма, натоварена с ребрандирането, се вижда първоначалното им състояние – изписани с графити, почистването, а след това и облепянето с бяло фолио.

Повече коментари предизвика илюстративната снимка на статията, която показва три локомотива от същата марка.

През февруари "Юнион Експрес" беше обявен за първия частен жп оператор у нас. През декември той трябва да започне да обслужва 25% от трафика у нас. БДЖ запазва превоза на пътници по 75% от жп линиите в страната - всички експресни, международни и нощни бързи влакове с депо София по линиите София - Варна и София - Бургас. Частната "Ивкони Експрес" ще поеме бързите влакове по линии Пловдив - Варна през Карнобат и през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района, а също така бързите влакове от Русе до Варна и до Пловдив през Горна Оряховица, както и пътнически линии в района. За да извършва превозите, "Юнион Експрес" ще получи 15 нови влака от държавата и над 800 служители, които ще преминат към нея от БДЖ.