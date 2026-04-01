Поръчката за поддръжка на мотрисите на “Сименс” затъна в дела

И поръчката на “БДЖ - Пътничеки превози” за поддръжка на доставените преди години у нас мотриси на “Сименс Дезиро” е затънала в съдебни проблеми. В края на януари процедурата е спряна по жалба на “Сименс Мобилити”, които твърдят, че сроковете и условията за подаване на документи са неадектавни. Предстои Върховният административен съд да се произнесе по искането за налагане на временна мярка спиране на процедурата, тепърва предстои и произнасяне по същество на КЗК.

Това показа проверка на “Сега” по повод сигнал на читатели, че по процедурата няма движение - нито в посока прекратяване, нито в посока финализиране.

Поръчката за избор на фирма, която да поддържа 45 мотриси - 22 дизелови и 23 електрически, бе обявена малко преди коледните празници, на 12 декември. Крайният срок за представяне на оферти по процедурата, която е с прогнозна стойност близо 82 млн. евро, бе 16 януари. В този срок е подадена само една оферта - на фирмата, изпълняващата тази дейност и в момента - “Алстом Транспорт”. По процедурата е имало и друго заинтересовано лице - фирма “Сименс Мобилити”, която е представител на производителя на влаковете, но фирмата твърди, че не е успяла да се включи заради неадекватни срокове и липсващи ключови условия в заданието.

От фирмата твърдят, че в документацията липсват съществени обстоятелства като реалният месечен пробег на влаковете и техническото им състояние. С тази информация разполага само настоящият изпълнител, което го поставя в привилегировано положение, са изтъкнали от “Сименс Мобилити” в жалбата си до КЗК. Възложителят не е предоставил възможност за оглед на влаковете. Изтъква се и че процедурата следва да бъде разделена на обособени позиции, защото се изисква поддръжка на различни видове влакове - дизелови и мотрисни, а целият обем се възлага в рамките на един лот. Фирмата са категорични и че сроковете за изготвяне на оферта са нереални, особено в условия на липсваща ключова информация.

КЗК още не се е произнесло по същността на спора, но е отхвърлило искането за налагане на временна мярка спиране на процедурата. Не е ясно дали определението на КЗК ще бъде потвърдено от ВАС, но текстът е любопитен. От него става ясно, че възложителят “БДЖ-Пътнически превози” са се опитали да защитят тезата, че представителят на производителя не е заинтересовано лице. Оттам твърдят, че фирмата няма доказателства, че представлява производителя и че не може това да се доказва с брошури. КЗК са изследвали това твърдение и стигат до заклчението, че то не е основателно. Комисията е цитирала процедури, по които фирмата изпълнява дейностти по поддръжка на влакове, както и за доставка на части. От КЗК изтъкват още, че фактът, че фирмата не е подала оферта, не означава, че не заинтересовано лице. Междувременно поръчката е спряна.



