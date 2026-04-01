Поръчката за поддръжка на мотрисите на “Сименс” затъна в дела

От “БДЖ - Пътнически превози” твърдят, че действаща от името на производителя фирма не е заинтересовано лице

Днес, 06:20
Мотрисите на "Сименс" в момента се поддържат от "Алстом Транспорт". Снимка : Фил Ричардс, Уикипедия
Мотрисите на "Сименс" в момента се поддържат от "Алстом Транспорт". Снимка : Фил Ричардс, Уикипедия

И поръчката на “БДЖ - Пътничеки превози” за поддръжка на доставените преди години у нас мотриси на “Сименс Дезиро” е затънала в съдебни проблеми. В края на януари процедурата е спряна по жалба на “Сименс Мобилити”, които твърдят, че сроковете и условията за подаване на документи са неадектавни. Предстои Върховният административен съд да се произнесе по искането за налагане на временна мярка спиране на процедурата, тепърва предстои и произнасяне по същество на КЗК. 

Това показа проверка на “Сега” по повод сигнал на читатели, че по процедурата няма движение - нито в посока прекратяване, нито в посока финализиране. 

Поръчката за избор на фирма, която да поддържа 45 мотриси - 22 дизелови и 23  електрически, бе обявена малко преди коледните празници, на 12 декември. Крайният срок за представяне на оферти по процедурата, която е с прогнозна стойност близо 82 млн. евро, бе 16 януари. В този срок е подадена само една оферта - на фирмата, изпълняващата тази дейност и в момента - “Алстом Транспорт”. По процедурата е имало и друго заинтересовано лице - фирма “Сименс Мобилити”, която е представител на производителя на влаковете, но фирмата твърди, че не е успяла да се включи заради неадекватни срокове и липсващи ключови условия в заданието. 

От фирмата твърдят, че в документацията липсват съществени обстоятелства като реалният месечен пробег на влаковете и техническото им състояние. С тази информация разполага само настоящият изпълнител, което го поставя в привилегировано положение, са изтъкнали от “Сименс Мобилити” в жалбата си до КЗК. Възложителят не е предоставил възможност за оглед на влаковете. Изтъква се и че процедурата следва да бъде разделена на обособени позиции, защото се изисква поддръжка на различни видове влакове - дизелови и мотрисни, а целият обем се възлага в рамките на един лот. Фирмата са категорични и че сроковете за изготвяне на оферта са нереални, особено в условия на липсваща ключова информация. 

КЗК още не се е произнесло по същността на спора, но е отхвърлило искането за налагане на временна мярка спиране на процедурата. Не е ясно дали определението  на КЗК ще бъде потвърдено от ВАС, но текстът е любопитен. От него става ясно, че възложителят “БДЖ-Пътнически превози” са се опитали да защитят тезата, че представителят на производителя не е заинтересовано лице. Оттам твърдят, че фирмата няма доказателства, че представлява производителя и че не може това да се доказва с брошури. КЗК са изследвали това твърдение и стигат до заклчението, че то не е основателно. Комисията е цитирала процедури, по които фирмата изпълнява дейностти по поддръжка на влакове, както и за доставка на части. От КЗК изтъкват още, че фактът, че фирмата не е подала оферта, не означава, че не заинтересовано лице. Междувременно поръчката е спряна. 

 

 


 

Ключови думи:

мотриси, Сименс

Още новини по темата

ПП-ДБ и транспортният министър влязоха в схватка за частните влакове
20 Дек. 2025

Първият нов влак от "Шкода" ще е у нас през януари

24 Ноем. 2025

Купуваме още 5 нови мотриси на "Шкода"
07 Ноем. 2024

Договорът за 20 нови мотриси за БДЖ най-сетне бе подписан

04 Септ. 2024

Транспортното министерство изпуска 1,4 млрд. лв.
10 Март 2023

"Газпром" измисли нов претекст да държи затворен "Северен поток"

13 Юли 2022

Големи чуждестранни банки планират изтеглянето си от Русия
12 Май 2022

В последните часове на 2019 г. БДЖ обяви най-крупната си поръчка
03 Яну. 2020

Реформата в БДЖ ще отнеме над година
06 Ноем. 2019

БДЖ покани "Алстом" и "Щадлер" за големия влаков ремонт

29 Май 2019

