Първият нов влак от "Шкода" ще е у нас през януари

България ще получи първия нов влак от "Шкода" по националния план за възстановяване и устойчивост през януари, 2026 г. От април влакът вече ще вози пътници. До август страната ни ще получи всички 25 нови влака по договора.

Това съобщи вицепремиерът и транспортен министър Гроздан Караджов при посещение на завода „Шкода“ в Пилзен, Чехия. Караджов провери напредъка в производството и направи тестово пътуване с вече готовия мотрисен влак.

Новите влакове се произвеждат и доставят по договор с „Шкода Транспортейшън“ и „Шкода Вагонка“, като общата стойност на договора е над 639 млн. лв. без ДДС. Част от плащането - 511.4 млн. лв., е по ПВУ - за 20 влака, още 5 ще бъдат доставени с пари по програма "Транспортна свързаност". „Информационните табла ще бъдат на български и английски език. Ниските подове улесняват качването на хора с намалена подвижност, всеки влак има и по две механични рампи за инвалидни колички, както и адаптирана тоалетна за хората с намалена подвижност. Влаковете разполагат с Wi-Fi, 333 седящи места и поне още толкова за правостоящи. Това са удобства, които българските граждани чакат от години“, коментира Гроздан Караджов. Междувременно след първата мотриса ще дойдат още два влака и изпитанията ще продължат в различни конфигурации – в двойни и тройни състави. В България вече текат тестови изпитвания по другия тип влакове, доставяни по ПВУ от компанията "Алстом". България купува от "Алстом" общо 35 влака, като плащането за 12 от тях е заложено по плана за възстановяване, а останалите ще се доставят по Социалния план за климата на България. Договорът с консорциума, в който участва "Алстом", е на стойност 883 млн. лв. без ДДС.

Това са едни от най-големите договори по ПВУ, които бяха спасени буквално в последния момент чрез прехвърляне на част от финансирането към други инструменти заради излизане извън крайните срокове. До големите забавяния се стигна след поредица от провалени обществени поръчки, като предоговарянето бе извършено при кабинета Желязков.