Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Гигант в шивашката индустрия се изтегля от България

Заводът в Русе затваря и оставя на улицата близо 400 служители

Днес, 10:56
Още една ключова фирма от шивашката индустрия на Русе си отива.
Pixabay
Още една ключова фирма от шивашката индустрия на Русе си отива.

Една от големите фирми в шивашката индустрия у нас - "БТБ България", затваря производството си в Русе и напуска България, съобщи русенският вестник "Утро". Служителите на фирмата вече са уведомени, че след Нова година ще получат предизвестия за освобождаване и ще трябва да си търсят друга работа. По данни от фирмените регистри и НОИ към септември фирмата е имала 394 служители.

"БТБ България" е един от най-старите чуждестранни инвеститори в Русе. Основана е от Ахим Байерл през 1998 г. Миналата година компанията е отчела загуба от 4,73 млн. лв. 

Затварянето на завода в Русе е поредна стъпка от свиването на шивашкия бизнес, който беше традиционен за града. Повишението на доходите оскъпява работната ръка, но и китайските платформи като Shein и Temu предлагат дрехи на изключително ниски цени, което прави конкурентоспособността на българските производители много трудна, коментират от местната преса. Според шивачки и представители на бранша, европейските марки искат да връщат цените за производство в България на нивата от 2018 г., което обаче е абсолютно невъзможно. България вече не е страна с евтина работна ръка и тези производства се изнасят на Изток, в много по-бедни от нас азиатски държави, допълва "Утро".

Масови съкращения се правят по специална процедура с предварително уведомление на бюрото по труда. Информацията обаче не е публична.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

масови съкращения

Още новини по темата

И "Волво" обяви масови съкращения
26 Май 2025

И тази година текат масови съкращения в страната
13 Апр. 2025

Фирми правят масови съкращения в цялата страна
01 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън