ПП-ДБ и транспортният министър влязоха в схватка за частните влакове

Така изглежда новите 25 влака на "Шкода", финансирани по ПВУ, от които първите очакваме да пристигнат у нас през януари.

"Продължаваме промяната - Демократична България" и транспортният министър в оставка Гроздан Караджов влязоха в спор за проведения конкурс за избор на нови превозвачи в пътническия жп транспорт.

От ПП – ДБ настояват да бъде прекратена процедурата за възлагане на тази услуга, защото е опорочена, и поискаха да се обяви нова, изработена с помощта на външни консултанти и експерти от държави като Германия или Великобритания.

Като "съзнателна политическа лъжа" и внушения за нередности без нито един факт или доказателство пък определи позицията на ПП-ДБ транспортният министър Гроздан Караджов.

През седмицата министър Караджов обяви избраните изпълнители за трите обособени лота в жп превозите. Северният и южният лотове се дават на единствената частна фирма, кандидатствала за тях - "Ивкони Експрес". Държавната "БДЖ-Пътнически превози" си запазва най-големия и най-атрактивен западен лот. Договорите с изпълнителите ще влязат в сила на 13 декември 2026 г. и ще важат за срок от 12 години. Либерализацията на пътническите жп превози е ангажимент, който страната ни е поела в Плана за възстановяване и устойчивост, а срещу това очакваме финансиране за 25 нови влака.

Съмнения за корупция

"Под маската на либерализация реално се разкрива схема за присвояване на държавни активи и средства, при това в сектор, който може да има бъдеще, само ако се създадат правилните условия за истинска конкуренция и качество", обявиха в декларация от ПП-ДБ.

Според политическата формация процедурата е опорочена. "Ако не бъде спряна незабавно, ще сезираме ОЛАФ, Европейската прокуратура, еврокомисаря по транспортните политики и управляващия орган на ПВУ, за да бъде прекратено увреждането на този жизнено важен сектор за българското общество", заяви депутатът Стела Николова от парламентарната трибуна в петък.

Николова обяви, че с тази поръчка държавата възнамерява да произведе частен монопол в лицето на "Ивкони Експрес", да му гарантира огромна субсидия и да му предостави за ползване нови влакове, купени с европейски средства - "всичко това при обстоятелства, които сочат към предварително предрешен резултат от конкурс и политически чадър".

Според ПП-ДБ транспортният министър в оставка е предопределил бъдещето на целият жп сектор за 12 години напред и то при обстоятелства, които пораждат "основателни съмнения за корупция и за предварително уредена процедура с един печеливш". От политическата формация смятат, че е неприемливо единственият частен кандидат за процедурата да няма нито един ден опит в пътническия железопътен превоз, което е предпоставка за хаос и бъдещи инциденти.

Отговор

Ден по-късно транспортният министър Гроздан Караджов отговори с позиция във Фейсбук. В нея той припомня, че реформата в жп сектора не е измислена от него, а е заложена, формулирана и одобрена от ПП–ДБ - приета е с решение на Министерския съвет през 2022 г. от кабинета „Кирил Петков“.

"Изисква се особен вид наглост първо да заложиш бомби със закъснител, после години наред да не правиш нищо, за да ги обезвредиш, а накрая да атакуваш този, който е спасил ситуацията. Точно това правят ПП–ДБ с изригването си срещу конкурса за обществена пътническа железопътна услуга", пише Караджов.

Той припомня, че провеждането на конкурс за жп превозвачи е задължение по ПВУ, обвързано с плащане. В плана изрично ПП-ДБ са записали, че новият договор за обществената услуга трябва да се възложи чрез открита процедура, договорът трябва да бъде разделен на обособени лотове, за да се отвори пазарът, а избраният оператор ще ползва новия подвижен състав по ПВУ, а след края на договора ще го върне на държавата.

Според Караджов процедурата е една от най-прозрачните от много години насам. Тя е обсъждана със синдикати, превозвачи, академичната общност и НПО, представена в комисията по транспорт в Народното събрание и е под постоянен мониторинг на ЕК, съобразена с всички европейски регламенти и най-добри практики.

"Обвинението за предрешен конкурс е съзнателна политическа лъжа от страна на ПП-ДБ", казва Караджов. И предупреждава, че имаме ангажимент по ПВУ да сключим договора до края на тази година.

Провеждането на изцяло нова процедура означава забавяне в необозримо бъдеще. Така България няма да изпълни ключова реформа по ПВУ, по който всички действия и плащания трябва да приключат до август 2026 г. и безвъзратно не само ще загубим парите за нови влакове, а ще се наложи да възстановим платените аванси, предупреждава още транспортният министър.

Ще бъдат изгубени над 600 млн. евро за поръчаните вече 25 мотриси.