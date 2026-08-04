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Новите влакове "Шкода" тръгват предсрочно по жп мрежата

04 Авг. 2026
Новите мотриси са вече минават последни изпитания
Фейсбук
Новите мотриси са вече минават последни изпитания

Всички 20 влакови мотриси "Шкода", закупени със средства по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), вече са в България и се очаква утре да бъдат предсрочно предадени на БДЖ. А от понеделник трябва да влязат в редовна експлоатация в Западна България на мястото на най-старите мотриси, произведени между 1969 и 1980 г.

Това обяви Симеон Ставрев от транспортната комисия в Столичния общински съвет. Според него по-старите самодвижещи се вагони "Сименс" - от 2007-2008 г., се предвижда да бъдат пренасочени към Северна България след близо две десетилетия работа в Южна.

На профила във "Фейсбук" на жп гара "Илиянци", където в индустриален клон е депото за поддръжка на "Шкода", пък бе съобщено, че вече две седмици там се провеждат усилени ежедневни маневри с новите мотриси и се правят последни настройки.

В следващите месеци се очакват и още 5 нови мотриси "Шкода", закупени по проект от Оперативна програма "Транспортна свързаност". Очаква се и поетапно включване на съставите от "Алстом" за по-дълги разстояния: София - Пловдив, София - Варна, София - Русе, София - Бургас и София - Видин.

До края на 2026-а пък част от старите вагони - серии 25-63 и 15-63, се спират от движение, а останалите - догодина, като в момента много от тях работят с удължена техническа ревизия до 12 месеца. По думите на Ставрев, новозакупените 91 вагона от "Дойче бан" (серия 22-97) трябва да влязат в съставите на бързите, международните и експресните влакове, докато купените 76 вагонa през 2024 г. от немските железници, вероятно ще останат основно в нощните композиции.

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Ключови думи:

БДЖ, мотриси

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