Предложение: пътуваме с един билет за влак из цяла Европа

Пътуващите с влак в Европейския съюз да могат да купуват един билет за цялото пътуване с всички прекачвания в рамките на една транзакция. При изпусната връзка те ще получават помощ, пренасочване, възстановяване на суми и компенсации. Това гласят новите правила, предложени от Европейската комисия. Те целят улесняване на резервирането на пътувания с влак в ЕС, включително при трансгранични маршрути и комбинация от различни железопътни оператори.

Според предложенията платформите за продажба на билети ще трябва да показват офертите по неутрален и прозрачен начин, включително по критерии като цена, продължителност на пътуването и въглеродни емисии. Големите железопътни оператори ще бъдат задължени да предоставят билетите си и на независими онлайн платформи. Когато пътник закупи комбинирано пътуване през една платформа и в една търговска операция, той ще получава единен билет, дори отделните отсечки да се изпълняват от различни компании.

Това ще дава право на обезщетение и помощ при изпусната връзка по време на пътуването. Пътникът ще може да избира между пренасочване до крайната дестинация без допълнително заплащане или възстановяване на стойността на билета. Той ще има право и на храна, напитки или настаняване при необходимост от нощувка заради закъснение.

Комисията предлага железопътните оператори да бъдат задължени да пускат билетите си в продажба най-малко пет месеца преди пътуването, ако услугата вече фигурира в разписанието, което ще даде повече сигурност и възможност за планиране на пътниците. В същото време операторите ще могат да променят цени и да добавят нови услуги, като билетите за тях трябва да се появяват без забавяне в системите за продажба.

Предвижда се онлайн платформите с господстваща позиция на пазара да бъдат задължени да показват всички налични железопътни услуги в съответната държава. При поискване те ще трябва да продават и билети на конкурентни оператори.

Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и страните членки по стандартната законодателна процедура.