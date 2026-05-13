Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Предложение: пътуваме с един билет за влак из цяла Европа

13 Май 2026
Булфото

Пътуващите с влак в Европейския съюз да могат да купуват един билет за цялото пътуване с всички прекачвания в рамките на една транзакция. При изпусната връзка те ще получават помощ, пренасочване, възстановяване на суми и компенсации. Това гласят новите правила, предложени от Европейската комисия. Те целят улесняване на резервирането на пътувания с влак в ЕС, включително при трансгранични маршрути и комбинация от различни железопътни оператори.

Според предложенията платформите за продажба на билети ще трябва да показват офертите по неутрален и прозрачен начин, включително по критерии като цена, продължителност на пътуването и въглеродни емисии. Големите железопътни оператори ще бъдат задължени да предоставят билетите си и на независими онлайн платформи. Когато пътник закупи комбинирано пътуване през една платформа и в една търговска операция, той ще получава единен билет, дори отделните отсечки да се изпълняват от различни компании.

Това ще дава право на обезщетение и помощ при изпусната връзка по време на пътуването. Пътникът ще може да избира между пренасочване до крайната дестинация без допълнително заплащане или възстановяване на стойността на билета. Той ще има право и на храна, напитки или настаняване при необходимост от нощувка заради закъснение.

Комисията предлага железопътните оператори да бъдат задължени да пускат билетите си в продажба най-малко пет месеца преди пътуването, ако услугата вече фигурира в разписанието, което ще даде повече сигурност и възможност за планиране на пътниците. В същото време операторите ще могат да променят цени и да добавят нови услуги, като билетите за тях трябва да се появяват без забавяне в системите за продажба.

Предвижда се онлайн платформите с господстваща позиция на пазара да бъдат задължени да показват всички налични железопътни услуги в съответната държава. При поискване те ще трябва да продават и билети на конкурентни оператори.

Предложенията ще бъдат разгледани от Европейския парламент и страните членки по стандартната законодателна процедура.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

единен билет за влак, влак

Още новини по темата

Аварирал товарен локомотив блокира влака София-Бургас
29 Март 2026

Новите влакове "Шкода" ще пътуват от лятото (галерия)
20 Март 2026

Само една фирма поиска да конкурира БДЖ с частни влакове
28 Ноем. 2025

Дерайлира вагон на влака Бургас-София
29 Авг. 2025

Изтеглят изгорелия влак от Симеоновград
15 Авг. 2025

3-ма загинаха и 50 са ранени в тежка жп катастрофа в Германия
27 Юли 2025

Влакът Варна-София аварира заради жегата
27 Юни 2025

България подготвя втора жп връзка с Турция
19 Юни 2025

От утре БДЖ пуска експресни влакове до Варна и Бургас
14 Юни 2025

Частни пътнически влакове тръгват от 13 декември 2026 г.
03 Юни 2025

От юни с влак от София до Бургас ще е около 5 часа
27 Май 2025

След дъжд - качулка в бързия влак за Варна
23 Апр. 2025

Новите локомотиви "Сименс" обслужват само шест линии
17 Апр. 2025

БДЖ ще върне парите на ощетени пътници от претъпкан влак
11 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ПП и ДБ могат да се преродят или взаимно да се изядат
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса