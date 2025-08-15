Изтеглят изгорелия влак от Симеоновград

Започна изтеглянето на 22 цистерни от товарната композиция, която дерайлира рано тази сутрин край с. Пясъчево, Хасковско, съобщиха от Министерството на транспорта. Паралелно се премахват и обгорелите цистерни.

Пожарът, обхванал товарна композиция с над 30 цистерни, натоварени с дизелово гориво, която дерайлира рано тази сутрин в района на Симеоновград, бе потушен преди това.

Това обяви главен комисар Александър Джартов, който заедно с министъра на транспорта Гроздан Караджов и експерти от бюрото за разследване на жп инциденти към МТС са на мястото на инцидента.

Инцидентът е станал малко след 5 часа тази сутрин. Товарен влак с 34 цистерни с нафта дерайлира край село Пясъчево, близо до Симеоновград. 13 от цистерните са започнали да горят.

Нямало е опасност за населени места - Пясъчево е на около 500 метра, няма тежко задимяване. Продължава обливането с вода на цистерните, за да не се възобнови горенето. Над 20 пожарни са на терена.

Предстои недерайлиралите вагони да бъдат изтеглени. Релсите са силно деформирани.

"Най-добрата новина е, че няма жертви", заяви вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов.

Не е ясно какво е причинило катастрофата. Според Караджов, машинистите са усетили тласък отзад, впоследствие влакът се е разкъсал. Композицията има два локомотива - един отпред и един отзад. Първият локомотив и един вагон са продължили, а 33 вагона и последният локомотив са останали в зоната на пожара. Спрян е токът в жп участъка, линията е второстепенна. Превозвано е гориво до петролна база.

Дерайлиралата композиция е собственост на фирма "Булмаркет". Товарният влак се е движел със скорост под максимално допустимата, заяви пред БНР управителят на фирма "Булмаркет" - Даниел Неделков. Припомняме, че влакова композиция на "Булмаркет" дерайлира в шуменското село Хитрино в края на 2016 г. Това предизвиква взривове, пожари, смъртта на 7 човека, запалване и разрушаване на около 50 жилищни сгради в близост до жп гара.

Неделков обясни по повод днешния инцидент, че два от вагоните, които не са засегнати, имат записващи устройства и това ще помогне за изясняване на точните причини:

"Машинистите са подали писмени обяснения. Разговаряли са с представители на полицията и пожарната. Тествани са за алкохол – отрицателно. Влакът, по техните обяснения, се е движел със скорост под максимално допустимата за участъка. На двата локомотива, които за късмет не са засегнати, има регистриращи устройства. Разследването ще свали данни от тях, ще установи цялата последователност от събития. Машинистите описаха, че при управлението на влака са усетили нередност, скъсване на въздухопровода и дерайлиране на вагони, от втори вагон назад, че е възникнал пожар и се евакуират", каза Неделков.

Предстои да започне следствие, заяви министър Гроздан Караджов. Действията по разследването на пожара в товарната влакова композиция с цистерни с дизел край Пясъчево ще се извършват под надзора на Районна прокуратура – Хасково.