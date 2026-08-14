8 нови влака "Шкода" возят пътници от днес (галерия)

Първите осем влака „Шкода“ влязоха днес в експлоатация, а до 20 август пътниците на БДЖ ще могат да ползват общо 20 модерни мотриси за пътуване на кратки разстояния.

Новите четиривагонни електрически мотрисни влакове са базирани на успешната платформа RegioPanter, която вече обслужва пътници в редица европейски държави, включително Чехия и Словакия, както и по широкорелсовите железопътни мрежи в Латвия и Естония. За България влаковете са модифицирани в съответствие с изискванията на клиента - от специфичната цветова схема и интериорния дизайн до системата за информация на пътниците, интеграцията на сигнализационни технологии и други системи за безопасност.

Всеки влак разполага с 333 седящи места и развива максимална експлоатационна скорост от 160 км/ч. Влаковете са оборудвани с ETCS ниво 2 система, климатизация, Wi-Fi, вътрешни и външни системи за видеонаблюдение, ергономични седалки и многофункционални пространства за хора с намалена подвижност, родители с детски колички и велосипедисти. Частично нископодовата конструкция осигурява и по-удобно и безпрепятствено качване и слизане.

Заедно с предстоящите доставки на влакове на „Алстом“ страната ще разполага с общо 60 нови композиции, каза днес транспортният министър Георги Пеев. Все още няма информация кога "Алстом"-ите ще влязат в експлоатация – те се очакват с нетърпение, тъй като ще возят по дълги дестинации. Преди седмица френският производител съобщи, че първите 12 електрически влака „Корадия стрийм“ (Coradia Stream) на "Алстом" са преминали успешно процедурите по приемане в страната. От „Алстом“ определят това като важна стъпка в изпълнението на проекта за доставка на 35 нови електрически междуградски влака „Корадия стрийм“ за България. Десет от влаковете вече се намират в депото на производителя в България, където продължават изпитванията по националната железопътна мрежа в подготовка за предстоящото начало на пътническата експлоатация. Договорът, подписан през април 2025 г., включва доставката на 35 електрически влака „Корадия стрийм“ и услуги по поддръжка в продължение на 15 години.